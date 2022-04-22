Экс-чиновник Ростехнадзора стал советником главы Кузбасса после взрыва на «Листвяжной»

Уволенный после трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная» экс-начальник Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко назначен на должность советника губернатора Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление регионального правительства.

Подлинность документа о назначении бывшего чиновника информагентству подтвердил источник, который сообщил, что новый советник уже вышел на рабочее место. Официально эту информацию не комментируют.

Как следует из документа о назначении от 14 апреля, в обязанности Александра Мироненко в качестве советника губернатора входит участие в разработке проектов и инициатив о международном сотрудничестве, определении приоритетов социально-экономического развития, а также выработке проектов по развитию приоритетных отраслей промышленности региона.

Должность главы Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко занимал с 2018 года, до этого с 1993 года он работал в ведомстве на разных должностях. В феврале 2022 года чиновник ушёл со своего поста. По официальной информации, он уволился по собственному желанию. Однако, как сообщал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, соответствующее решение принято на уровне головной организации после выявления нарушений на шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года произошёл взрыв метана с гибелью 51 человека.

Напомним, после трагедии на «Листвяжной» был заведён ряд уголовных дел по факту допущенных на шахте нарушений. В число фигурантов вошли сотрудники Ростехнадзора по Кемеровской области. В апреле в отношении сотрудников ведомства было возбуждено уголовное дело о взятках. По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, фигуранты предположительно получали по 100 тыс. руб. в месяц за непринятие мер реагирования на нарушения.