Подготовка автомобиля к лету: что нужно проверить и заменить перед жарким сезоном

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Ещё два района Новосибирска примут городские продовольственные ярмарки
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Вопрос финансирования четырёх поликлиник по ГЧП остаётся открытым – минстрой Новосибирской области
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Мокрый снег и ветер прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области
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В школах Сибири занятия будут начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Владелец сети кондитерских KOOK
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