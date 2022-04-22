МТС и НГУЭУ подписали соглашение о сотрудничестве

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией МТС, в рамках которого специалисты оператора примут участие в развитии и модернизации учебной базы университета по основным образовательным направлениям.

Сотрудничество МТС и НГУЭУ предполагает целый ряд совместных инициатив. Среди них внедрение высокотехнологичной инновационных решений, проведение совместных научных исследований, мастер-классов и семинаров, общение с экспертами компании и поддержка бизнес-лабораторий, посвященных цифровизации экономики. МТС предоставит возможность студентам университета познакомиться с актуальным оборудованием и механизмами работы технических служб.

«МТС является одним из ведущих поставщиков цифровых услуг, и мы готовы участвовать в развитии инновационного потенциала ведущего экономического университета региона, – сообщил директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. – Сегодня крайне важно не просто быть в курсе новейших цифровых технологий, но и уметь решать конкретные практические и бизнес-задачи. Готовность к новым проектам и неординарным решениям позволят студентам в будущем стать частью нашей команды».

МТС организует стажировки без отрыва от учебного процесса в рамках специальных учебных программ, поможет определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в ИТ-сфере. Таким образом, студенты и аспиранты НГУЭУ получат необходимые компетенции для работы на востребованных позициях в одной из ведущих компаний страны, примут прямое участие в разработке инновационных проектов, развитии высоких технологий и внедрении их в реальный сектор экономики. Подписание соглашения позволит создавать социальные лифты и выстраивать карьерные траектории для выпускников, их гарантированного трудоустройства.

«Самые интересные решения и практики в образовании сегодня реализуются с привлечением экспертизы реального бизнеса. Стратегическое партнерство с МТС – ведущим провайдером цифровых услуг позволит нам совершенствовать практикориентированные подходы, развивать проектную деятельность, учитывать реалии бизнеса, – отметил ректор НГУЭУ Павел Новгородов. – Студенты старших курсов смогут пройти в компании оплачиваемую практику – изучить реальные процессы внутри компании и получить не только знания по технологиям, но и понимание реальных бизнес-процессов».