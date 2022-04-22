Вопрос финансирования четырёх поликлиник по ГЧП остаётся открытым – минстрой Новосибирской области

Вопрос финансирования строительства четырёх из семи поликлиник, возводящихся в Новосибирской области в рамках государственно-частного партнёрства с «Седьмой концессионной компанией», пока остаётся открытым. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков в ходе пресс-конференции 22 апреля.

Как отметил и.о. министра, проектно-сметная документация по всем поликлиникам готова и согласована, строительство трёх медучреждений уже активно ведётся.

«По четырём — вопрос открытый, пока ещё по финансированию вопрос непонятен», — сообщил также Алексей Колмаков.

И.о. министра отметил, что стоимость строительства поликлиник выросла по сравнению с запланированной. Цена работ на четырёх объектах, по словам Колмакова, увеличилась примерно в полтора раза. При этом представитель минстроя заверил, что все медучреждения будут достроены.

Напомним, в ноябре 2021 года проекты семи поликлиник, строящихся в Новосибирской области в рамках ГЧП с 2018 года по соглашению с «Седьмой концессионной компанией» группы «ВИС», получили положительное заключение госэкспертизы. Тогда же стартовали работы по возведению четырёхэтажной поликлиники №2 на улице Татьяны Снежиной, четырёхэтажной поликлиники №7 на улице Пролетарской и шестиэтажной консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванской.

Месяцем ранее стало известно, что документация по всем медучреждениям была обновлена из-за изменений в законодательстве, что повлияло, в частности, на увеличение общей площади объектов с 72 до 87 тыс. кв. м. Группа «ВИС» также не исключила переноса сроков завершения работ, намеченного на конец 2022 года.