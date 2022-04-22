Новосибирская мэрия поставила дедлайн прокатным самокатам

Мэрия Новосибирска назвала крайний срок, после которого кикшеринговые самокаты одного из двух операторов начнут изымать за несоблюдение соглашения о пользовании городской землей. При этом, по информации департамента инвестиций, большую часть работы по оформлению их специалисты готовы взять на себя.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, основной претензией мэрии по отношению к компаниям Whoosh и URent является незаключение соглашений на использование земельных участков под парковки. «На сегодняшний день Whoosh оформила 28 площадок, расположенных на территории Октябрьского района. Но то пока все. URent не оформила вообще ни одной парковки», – заявил он.

По словам Виталия Витухина, мэрия Новосибирска постоянно находится на связи с кикшеринговыми компаниями – только в этом году его департамент провел четыре очные встречи и не реже раза в неделю проводит ВКС. Конечным сроком, после которого припаркованные в неположенных местах самокаты начнут изымать, Виталий Витухин назвал 4 мая. «Обеспечительная мера по статье 5.2 областного закона 99-ОЗ, – прокомментировал он. – Техника будет помещена на площадки временного хранения».

Стоимость аренды городской земли под парковки электросамокатов, по его словам – 190 рублей в месяц за квадратный метр. Каких-то дополнительных требований относительно оформления парковки мэрия не предъявляет, но Виталий Витухин порекомендовал обозначить нужные места разметкой, «для удобства пользователей, чтобы они знали, где нужно парковаться».

Компания URent в ответ на претензии мэрии отметила, что «сроки для завершения процедуры получения разрешений на парковки в соответствии с протоколом совещания не истекли».