Участников несанкционированного шествия в Новосибирске оштрафовали за несоблюдение коронавирусных ограничений

Суд в Новосибирске оштрафовал шестерых участников несанкционированного шествия, прошедшего в центре города в начале марта. Сибиряков обвинили в несоблюдении режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Первомайский суд Новосибирска вынес решение по административному делу в отношении шестерых участников несанкционированной акции, прошедшей в районе улицы Советской 6 марта. Протестующим назначили штрафы от тысячи до 4 тыс. руб. на общую сумму 13,5 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба суда, участники мероприятия обвиняются в невыполнении правил поведения во время режима повышенной готовности, который действует на территории региона в период пандемии. Нарушение соответствует ч.1 ст. 20.6.1 КоАП.

В суде также сообщили, что несанкционированная акция, в которой приняли участие всего 50 человек, было направлено на «выражение несогласия с военными действиями на Украине».

Напомним, в начале апреля в Новосибирске задержали участников несанкционированной акции протеста возле ГПНТБ.

Ранее также сообщалось о том, что мужчину, покрасившего крыльцо новосибирской мэрии в цвета украинского флага, обвинили в дискредитации вооружённых сил РФ.