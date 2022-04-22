Глава Росимущества Красноярского края, Хакасии и Тувы пойдет под суд за крупную взятку

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Росимущества в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва. Фигуранта дела обвинили в получении взятки на сумму свыше 4 млн рублей за содействие компаниям в заключении госконтрактов.

Уголовное дело в отношении руководителя межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва будет направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год глава управления совместно с двумя должностными лицами ведомства получил от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 4,3 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

Главу ведомства обвинили по чч. 5,6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в особо крупном размере). Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении остальных соучастников преступления расследование продолжается.

«В ходе расследования уголовного дела с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В целях обеспечения исполнения приговора суда на его имущество наложен арест на сумму свыше 7 млн рублей», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Отметим, согласно документам МТУ Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, руководителем ведомства является Владимир Абрамов.

В октябре прошлого года в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщали, что уголовное дело возбуждено против руководителя и заместителя управления Росимущества, начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества ведомства, а также арбитражного управляющего, руководителя компании «Акцепт» и индивидуального предпринимателя.

Напомним, в середине апреля суд в Новосибирске продлил на два месяца срок нахождения под домашним арестом бывшему заместителю министра ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину, обвиняемому в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Взятка, которая была передана чиновнику, стала самой крупной в регионе в 2021 году.