В Новосибирске арестовали спорткар Marussia из-за долгов владельца

В Новосибирской области судебные приставы наложили арест на отечественный спорткар Marussia из-за задолженности владельца автомобиля в размере свыше 5,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области, судебные приставы наложили арест на спортивный автомобиль Marussia, принадлежащий экс-владельцу автосалона, который обслуживал в том числе и автомобили премиум-класса.

Напомним, что ранее официальным дилером Marussia в Новосибирске являлась основанная Александром Сердцевым компания VIP-Service. Эта организация работает в Новосибирске с 2009 года, ее основным профилем является сервисное обслуживание, ремонт и продажа автомобилей премиум и люкс класса, а также услуги по тюнингу. В 2011 году компания VIP-Serviсe стала официальным дилером Marussia Motors и планировала строить полнофункциональный салон для этой марки, однако в 2014 году стало известно о сворачивании проекта Marussia на федеральном уровне. Тем не менее, VIP-Serviсe продолжила работу с Marussia. В декабре 2020 года исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «СПЕКТР-ИНЖИНИРИНГ» Андрей Братеньков рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» о планах по воссозданию «Маруси». В 2013 году компания VIP-Serviсe также стала официальным дилером тайваньского автопроизводителя Luxgen,но уже год спустя продажи этой марки в России были прекращены. В 2015 году VIP-Serviсe переехала в здание на Кропоткина, а в 2021 году — на Мочищенское шоссе. В свою очередь салон на Кропоткина был перепрофилирован в торговый центр с якорным арендатором в виде сети «Лента», и не принадлежит прежнему владельцу.



Отметим, сотрудники УФССП ранее уже применяли меру ареста в отношении автомобиля Marussia — год назад приставы арестовали спорткар, комплектующие и оборудование из-за долга владельца в размере свыше 400 тыс. рублей.

Определив местонахождения автомобиля, приставы выехали на место, составили акт описи ареста имущества должника и погрузили на эвакуатор.

«Сейчас автомобиль Marussia находится на ответственном хранении у взыскателя. У должника есть шанс вернуть автомобиль, оплатив задолженность до его реализации на торгах», — сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в отношении должника применен ряд санкций, в том числе запрет на выезд из страны, арест банковский счетов, запрет на регистрационные действия имущества.