Студентка новосибирского колледжа предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков

В Новосибирске осудят студентку одного из колледжей, задержанную при получении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным пресс-службы ведомства, студентка была задержана сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Новосибирск около железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в момент вскрытия тайника с запрещенным веществом.

«По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что общая масса изъятого транспортными полицейскими запрещенного вещества превысила 45 гр. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков), уже сейчас ей предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что уголовное дело направлено в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Студентку обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Напомним, в ноябре полицейские при силовой поддержке спецназа задержали оптового межрегионального наркокурьера в одном из населенных пунктов Новосибирской области. Правоохранители изъяли почти 9 кг синтетических наркотиков.