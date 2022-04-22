Еще один новосибирский ресторанный бренд выходит в Москву

22 апреля в Москве открывается первый в столице России ресторан «Перчини». Заведение будет открыто по франшизе. В течение года под этим брендом в стране может быть открыто до 7 новых ресторанов. Ранее в Москву вышел также новосибирский ресторан «Хочу Пури».

Ресторан «Перчини» откроется в ТРЦ Prime Plaza на Каховской. Он будет уже 30-ым заведением, работающим под брендом «Перчини» в России и СНГ. Заведение запускается по франшизе. «Перчини» позиционирует себя как ресторан итальянской кухни с оригинальной пиццей на тонком тесте, пастой ручной работы и богатой винной картой. Средний чек – 800-1000 рублей.

Напомним, что первый ресторан «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. На сегодня «Перчини» представлен также в Белгороде, Нижневартовске, Екатеринбурге, Иркутске, Канске, Нижнекамске, Новом Уренгое, Ноябрьске, Самаре, Сургуте, Томске, Тюмени, Уфе и Нур-Султане. «На сегодня у нас 7 новых площадок на стадии предварительного договора», – отметили «Континенту Сибирь» в «Ресторатор франчайзинг групп». О каких городах России идет речь, пока не уточняется.

По данным сайта «Перчини», паушальный взнос на открытие ресторана составляет 1,5 млн рублей, инвестиции в помещение — от 35 млн рублей, роялти — 4% от оборота, срок запуска — 90 дней, расчетная окупаемость — 2 года.

Стоит отметить, что ранее в 2022 году в Москву вышел новосибирский ресторан «Хочу Пури». В свою очередь омская сеть «Суши Маркет» объявила о запуске в Турции, а красноярская сеть «Ёбидоёби» сообщила о планах по выходу в ОАЭ.