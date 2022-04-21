Мокрый снег и ветер прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Новосибирской области

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в Новосибирской области. В ближайшие дни в регионе прогнозируется похолодание до -13 градусов ночью и мокрый снег.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь 22 апреля в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8 градусов, местами потепление до +3 градусов, днем столбик термометра будет держаться на отметке 0…+5 градусов. В регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, ночью 5-10, местами порывы до 19 метров в секунду, днем — 8-13, местами порывы до 22 м/с.

В ночь с 22 на 23 апреля в регионе ожидается похолодание до -3…-8, местами до -13 градусов, днем воздух прогреется до -1…+4 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег, днем мокрый снег. Направление ветра останется прежним, северо-западным, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с. Днем скорость ветра составит 4-9, местами порывы до 16 метров в секунду.

Ночью 24 апреля в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8, местами до -13 градусов, днем прогнозируется потепление до 2…7 градусов выше нуля, местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер сменит направление на западное, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, 22 апреля дневная температура воздуха составит +1…+3 градуса с небольшим понижением в течение дня, ночью и днем следующего дня столбик термометра останется на прежней отметке. В ночь с 23 на 24 апреля температура воздуха понизится до -3…-5 градусов, в пригороде до -6…-8 градусов, днем прогнозируется потепление до 1…3 градусов тепла.

По данным Gismeteo, теплая погода вернется в Новосибирск уже в понедельник, 25 апреля. Так, температура воздуха в начале рабочей недели днем составит +9 градусов, 26 апреля — 11 градусов выше нуля. 27 апреля в городе ожидается потепление днем до +15 градусов, 28 апреля воздух прогреется до +17 градусов. Отметим, 29 апреля днем ожидается незначительное похолодание до +12 градусов, однако уже 30 апреля температура воздуха составит +21 градус.