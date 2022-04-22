«Континент Сибирь» собрал несколько основных правил на актуальную тему — что стоит и что ни в коем случае не стоит делать во время экономического кризиса. Как не потерять деньги: семь простых правил, которые нужно знать.

Во-первых, не стоит забывать о том, что кризис — золотое время для мошенников всех мастей. Они пользуются растерянностью, страхами людей, все время адаптируя свои схемы к потоку новостей. Например, сейчас они предлагают поменять доллары по выгодному курсу или пугают необходимостью вывести деньги на «безопасный счет» под угрозой их заморозки. Помните, что расчет мошенников всегда строится на том, чтобы убедить человека действовать немедленно. Возьмите паузу, подумайте, посоветуйтесь. Если волнуетесь за родителей, подключите им сервис «второй руки» (пока есть только у Сбера, и с 1 июня этот сервис становится платным), который дает возможность доверенному лицу заблокировать подозрительный перевод или платеж.

Как это бывает? В начале 2022 года сотрудница РЖД из Новосибирска, находясь на больничном, попала в «обработку» мошенников, выдававших себя за сотрудников Банка России и регионального Управления ФСБ. Они рассказали жертве о том, что нечистые на руку банковские работники пытаются оформить на нее поддельный кредит, украв личные данные, что они пытаются взять их с поличным, и для этого требуется взять настоящий кредит и положить средства на «безопасный счет». Обман длился восемь дней, в течение которых жертва мошенников взяла несколько кредитов и отдала аферистам свыше 3 млн рублей.

Во-вторых, в кризис самое разумное — не принимать поспешных решений под влиянием эмоций: не покупать валюту по высокому курсу, не бежать за стиральной машиной на пике ажиотажа и цен.

Как это бывает? В начале марта президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов в интервью «Континенту Сибирь» назвал одним из главных признаков того, что в экономике не все в порядке, появление валютчиков на улицах. Откуда они взялись? Причины две: временная приостановка «белой» продажи валюты гражданам и страх потерять накопленные средства, который всегда был одним из «драйверов» работы мошенников. Валютчики возникли не только на улицах, сегодня они действуют в основном в соцсетях и мессенджерах и совершенно не скрываются: договариваются, встречаются с покупателями, идут вместе с ними в банки и там открыто проверяют деньги на подлинность, после чего совершают продажу.

В марте новосибирцы могли покупать доллары в таких «обменниках» за цену до 160 рублей. Евро — от 150 рублей и выше.

И нельзя сказать, что такие каналы страдали от нехватки клиентов. Людей не пугало даже то, что незаконные валютные операции наказывают штрафом в размере от 75% до 100% суммы сделки. Причем обоих участников — и продавца, и покупателя.

Пик «черных валютчиков» прошел так же, как и пришел — с устранением обеих причин. Сначала курсы валют стали снижаться, а затем ЦБ решил снова открыть «белые» обменные пункты в банках.

В-третьих, не дайте инфляции обесценить ваши сбережения: держите их на вкладе или накопительном счете, а не дома наличными или на текущем счете с нулевой ставкой. Обратите внимание на накопительные счета: от вкладов они отличаются тем, что проценты по ним начисляются ежемесячно, а значит, вы не сильно потеряете, если решите снять деньги. При этом ставки по накопительным счетам во многих банках ненамного ниже, чем по вкладам. Стоит также отметить, что доход от вкладов не подлежит налогообложению.

В-четвертых, делайте покупки на холодную голову. Нет смысла запасаться сахаром, гречкой и другими базовыми продуктами питания впрок, они производятся в России из российского сырья. Паника, из-за которой люди выносят продукты мешками из магазинов, приводит к тому, что их просто не успевают подвозить, цены быстро повышаются — и в итоге возникает дефицит. Он пройдет вместе с ажиотажем, как это было в начале пандемии, когда люди тоже запасались впрок продуктами. С автомобилями и бытовой техникой сложнее: здесь доля импорта была высока, и сильный рост цен был неизбежен. Если покупка нового холодильника или стиральной машины «не горит», лучше потратить деньги на здоровье и образование.

В-пятых, относитесь к кредитам с повышенной осторожностью.

При таких высоких ставках кредиты оправданны лишь на короткие сроки и в тех случаях, когда без них действительно никак не обойтись. Ставки уже начали снижаться, но это займет минимум год, а то и пару лет.

Сравнительно недорогие кредиты (как короткие, так и длинные) доступны и бизнесу: под 15% для микро- и малых предприятий и под 13,5% для средних. Любой кризис — это также возможности для развития бизнеса, сейчас выиграют те, кто сможет наращивать производство внутри страны, чтобы заместить ушедший с российского рынка импорт.

В-шестых, если нечем платить по долгам, то есть возможность взять передышку — воспользоваться кредитными каникулами. По закону о них до 30 сентября граждане и предприятия малого и среднего бизнеса могут подавать требования об отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до полугода. Граждане вправе подать такое требование, если они столкнулись с существенным снижением своих доходов (как минимум на 30%), а бизнес — если он работает в отраслях из перечня, утвержденного правительством. В период кредитных каникул прекращается начисление неустоек, пени и штрафов, кредитор не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге. Кредитные каникулы будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее. Помимо каникул «по закону», можно провести реструктуризацию на условиях банка или МФО. Главное — сразу сообщите кредитору, что попали в трудную жизненную ситуацию и обсудите возможные варианты. В пандемию этот механизм помог большинству заемщиков после временных трудностей вернуться в график платежей.

В-седьмых, критически относитесь к новостям из непроверенных источников, особенно к тем, где содержится призыв к немедленным действиям: забрать или перевести деньги, обменять валюту и так далее. Перегруженность финансовой терминологией, орфографические и пунктуационные ошибки также обычно указывают на то, что новость содержит ложную или искаженную информацию. Поищите первоисточник, сравните информацию с официальной. Например, ответы на главные вопросы есть на сайте Банка России и на сайте правительства России.

Как это бывает? В начале марта в интернете гуляло немало сообщений о том, что нужно как можно быстрее снять все свои деньги с карт, потому что отключение от SWIFT, приостановка работы Visa и MasterCard станет коллапсом всей российской банковской системы. Несмотря на то что никаких ограничений на снятие наличных в рублях не было, нет и не предвидится, они есть только по счетам и вкладам в долларах и другой иностранной валюте. Банковские карты внутри страны продолжают работать, и никакие санкции повлиять на это не могут. Кроме того, все вклады и счета граждан застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей в каждом банке.