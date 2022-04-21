В Новосибирске отмечают высокий интерес к проекту «Пушкинская карта», который позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Рекорд по реализации билетов в рамках государственной программы поставил Новосибирский театр оперы и балета, где удалось предоставить 50 тыс. бесплатных билетов школьникам и студентам.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) реализовал 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте» с начала действия государственной программы — сообщили в театре «Континенту Сибирь».

«К предстоящему 77-му Дню рождения нашего театра 12 мая зрители сделали НОВАТу замечательный подарок. По последним данным, участники федеральной программы «Пушкинская карта» с начала её действия приобрели более 50 тысяч билетов на мероприятия НОВАТа! Первые успехи нашего театра в реализации федеральной культурной программы, адресованной молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, были отмечены правительством РФ ещё в самом начале её работы. «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года, а уже в октябре НОВАТ занял лидирующие позиции среди культурных учреждений России по продажам билетов» — рассказал заместитель директора Новосибирского театра оперы и балета Александр Савин.

Высокие показатели реализации билетов в театре связали с удачно выбранным репертуаром учреждения, который позволил привлечь на постановки значительное число молодых зрителей.

Напомним, государственная программа «Пушкинская карта» — это совместный проект министерства культуры РФ, министерства цифрового развития РФ и «Почта Банка», который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Приобретать билеты могут владельцы карт в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал «Пушкинской карты» с 1 января 2022 года был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.