В офисе новосибирской управляющей компании «МКС-Новосибирск» и дочернего ООО «УК «Дзержинец» прошли следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, обыски и выемка документов в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» и дочерней УК «Дзержинец» были проведены в связи с возбужденным ранее уголовным делом по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что не располагают информацией об обысках, на момент публикации получить комментарий компании «МКС-Новосибирск» не удалось. При этом представитель организации Иван Волков подтвердил «РБК Новосибирск» факт проведения обысков в структурах компании.

Как сообщается на сайте АО «МКС-Новосибирск», под управлением компании находится 659 домов общей площадью порядка 2 млн кв. метров в семи районах Новосибирска, селе Криводановка. В структуру МКС входит 12 жилищно-эксплуатационных участков и аварийно-диспетчерская служба.

По данным Rusprofile, АО «МКС-Новосибирск» зарегистрировано в 2010 году, исполнительным директором организации является Иван Волков, брат руководителя мусоровывозящей ГК «Арктика Сити» (которая на днях объявила о приостановке работы мусоросортировочного комплекса в Новосибирске) Александра Волкова. Управляющей организацией АО «МКС-Новосибирск» выступает ЗАО «Мой коммунальный стандарт» (МКС), генеральный директор Елена Волкова.

Добавим, что 4 года назад холдинг «МКС» фигурировал в крупном коммунальном скандале, когда инициативная группа из 11 управляющих компаний Новосибирска заявила о незаконном отъеме их бизнеса. В сентябре 2020 года на Сергея Проничева, который представлял в Новосибирске интересы федерального холдинга «МКС», было совершено нападение. Инцидент тогда связали с участием предпринимателя в конфликте из-за смены власти в управляющей компании Академгородка. Сотрудники научного центра и академики увидели в происходящем признаки рейдерского захвата. В настоящее время Сергей Проничев находится в СИЗО. В 2021 году его задержали вместе с журналистом Николаем Сальниковым по подозрению в вымогательстве денег у новосибирских депутатов и обвинили по 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Отметим, в середине марта правоохранители провели следственные действия в муниципальном предприятии Новосибирска «Метро МиР» и компании «СпецТрансСтрой». «Метро МиР» выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске, когда «СпецТрансСтрой» — подрядчиком контракта по возведению объекта.