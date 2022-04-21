Бизнес-центр выставили на продажу на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске на улице Станционной выставили на продажу бизнес-центр «Финстрой». Стоимость здания оценивается в 350 млн рублей.

Информация о продаже бизнес-центра на улице Станционная, 60/10 размещена на сайте N1. Общая площадь объекта составляет 6,5 тыс.кв. метров, в здании 2008 года постройки девять этажей.

Согласно объявлению, ежемесячный доход от БЦ составляет порядка 2 млн рублей, в настоящий момент в нем около 15% свободных офисов и площадей. Отмечается, что в площадь парковки бизнес-центра составляет 3 тыс.кв.метров.

В качестве преимущества объекта его собственники считают в том числе строительство четвертого моста, соединяющего правый и левый берега реки Обь.

Бизнес-центр расположен в 15 минутах от новосибирского аэропорта Толмачёво. Сообщается, что срок окупаемости объекта может составлять 9,5 лет. По данным 2ГИС, в бизнес-центре находятся такие компании, как, в частности, ГК «Мир Специй», оптово-розничная компания по продаже металлопроката «Агросталь-Новосибирск», компания «СибТрансСтрой» и другие.

Отметим, офисные помещения в БЦ в аренду предлагает компания «Финстрой». На сайте ООО «Финстрой» сообщается, что помещения находятся в собственности организации.

По данным Rusprofile, генеральным директором компании является Михаил Шапиро, соучредителем (1% доли) организации — Ольга Воропаева. Ранее соучредителем общества выступала кипрская компания Нилаз Трейд Лимитед.

Выручка в 2021 году компании «Финстрой» составила 9,8 млн рублей (2020 год — 11 млн рублей), прибыль — 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске планируется продать здание Новосибирского областного общества охотников и рыболовов на улице Нарымской — «Дом охотника».