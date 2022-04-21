Dostavista наняла голосового робота МТТ

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в Новосибирске и еще 14 городах России.

Это цифровое решение от МТТ позволило сервису Dostavista сократить расходы на инструктаж курьеров на 30%, при этом максимально исключив операторов службы поддержки из рутинных процессов.

Сейчас, как только Dostavista подключает курьера к услуге, ему сразу же звонит цифровой помощник, приветствует и предлагает прослушать краткую инструкцию о том, как выполнить доставку с наложенным платежом. При этом предусмотрено несколько сценариев на случай, если по ходу диалога у доставщиков возникнут вопросы. Такое решение в разы снижает нагрузку на операторов, высвобождая их время для реализации более сложных бизнес-процессов.

«Мы рады, что смогли разработать для Dostavista сервис, учитывающий все нюансы логистического процесса, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – VoiceBox от МТТ – это отличный инструмент и для оптимизации ресурсов, и для масштабирования процессов: сейчас голосовой робот охватывает примерно 600 курьеров в неделю, но в случае необходимости, он сможет одномоментно проинструктировать несколько тысяч».

В Dostavista подчеркнули, что давно находились в поиске автоматизированных решений для простых действий, которые ежедневно выполняют операторы, а цифровой помощник от МТТ требует на 30% ниже затрат, чем операторы, что помогает более качественно распределять ресурсы.

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального цифрового помощника в зависимости от специфики и потребностей конкретной компании. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.