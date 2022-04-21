Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о взятке против экс-заместителя мэра Барнаула Юрия Еремеева. Чиновник покинул свою должность в конце декабря прошлого года после того, как им заинтересовались правоохранители.

О задержании экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева ранее сообщило издание «Толк» со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю. Как сообщает представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, бывшего чиновника подозревают в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

«Не позднее 2016 года состоя в должности главы администрации Центрального района города Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района», — сообщила официальный представитель ведомства.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта дела.

«В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в ведомстве.

Юрий Еремеев покинул пост заместителя главы администрации Барнаула в конце декабря 2021 года. Он занимал указанную должность с марта 2020 года. Ранее чиновник работал управляющим делами администрации города и руководил администрацией Центрального района Барнаула.

В своих социальных сетях Юрий Еремеев сообщал, что решение об отставке он принял после того как к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».

«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула», — сообщил Еремеев, подчеркнув, что вопросы правоохранителей также не касались работы его коллег.

Напомним, в конце марта суд вынес приговор бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову. Чиновника обвинили в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями.