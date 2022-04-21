Уголовное дело по факту растраты имущества норильского аэропорта возбуждено в Красноярском крае

В аэропорту «Норильск» установлен факт растраты имущества в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Нарушения были выявлены в ходе проверки городской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.160 УК РФ – растрата в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура 21 апреля.

Как стало известно в ходе прокурорской проверки, в 2019-2020 годах должностное лицо ООО «Аэропорт «Норильск» дал указание списать вездеход «Трэкол», принадлежавший предприятию, и реализовать его третьим лицам по заниженной стоимости.

Кроме того, за счёт средств аэропорта транспортное средство было отремонтировано на сумму более 500 тыс. руб. Ремонтные работы проводились до и после оценки технического состояния вездехода.

Напомним, в апреле «Норильский никель» заявил о намерении обжаловать решение суда о передаче Норильской железной дороги в госсобственность.