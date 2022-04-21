Депутаты Заксобрания Новосибирской области готовят изменения в федеральное законодательство. Поправки в законы необходимы для создания региональных программ поддержки экономики в условиях санкций.

На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области 20 апреля депутаты предложили внести четыре изменения в федеральные законы для того, чтобы стимулировать развитие производств на территории Новосибирской области. В том числе – для замещения импортной продукции. Инициативы были разработаны по итогам совещаний с представителями разных отраслей экономики региона.

«Важно, чтобы появился стимул для всех участников экономического процесса, предпринимателей, вне зависимости от того, работают они на рынке давно или недавно, – отметила вице-спикер по экономике ЗС Новосибирской области Ирина Диденко. – Мы хотим обратить внимание федерального правительства на четыре основных момента. Но это не исключает и других предложений, с которыми мы обращаемся в адрес депутатов Госдумы от нашего региона, а также в адрес сенаторов».

Прежде всего, предлагается изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. Как известно, сегодня к среднему бизнесу относятся компании с численностью сотрудников не более 250 человек и с годовой выручкой до 2 млрд рублей. Это, по мнению депутатов, мешает росту предприятий, потому что едва численность сотрудников достигает 250 человек, как оно лишается преференций, предусмотренных для среднего бизнеса. Изменение критериев должно стимулировать рост компаний.

Второй важной мерой поддержки предприятий сферы материального производства, которая будет способствовать развитию импортозамещения в условиях санкций, в Заксобрании называют снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 10%.

Еще одним стимулом для производителей должны стать «длинные дешевые деньги» — кредиты на развитие под низкий процент (от 0,3%). Это, в том числе, должно помочь развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, машиностроение и обработку древесины. Депутаты уверены, что организовать переработку своего сырья можно только тогда, когда продажа готовой продукции станет выгоднее, чем вывоз и продажа сырья.

«Конечно, принятие этих мер на федеральном уровне будет обладать скорее декларативной ценностью. Следом за этим будет необходимо разработать соответствующую региональную программу, основанную на структуре нашей экономики и промышленности, с учетом тех видов деятельности, которые дадут максимальную отдачу и добавленную стоимость в регионе», – отметила Ирина Диденко.

Четвертой мерой стимулирования местных производителей должно стать снижение порога вхождения в инвестиционные контракты. Напомним, на федеральном уровне для поддержки предприятий уже принят ряд инвестиционных инструментов, однако они доступны только для крупных компаний-монополий. Депутаты предлагают либо снизить порог вхождения в такие контракты, либо разработать подобные инструменты с участием федеральных денег для более мелких предприятий в сфере обрабатывающих производств.

Председатель бюджетного комитета ЗС Новосибирской области Федор Николаев заметил, что предложения депутатов отражают все основные потребности экономики региона сегодня и пообещал доработать их к следующей сессии ЗС Новосибирской области.

«Мы уже направили предложения в правительство региона и контрольно-надзорные органы. Министерство экономического развития сообщило, что поддерживает эти инициативы двумя руками. Соберем к сессии информацию и учтем мнения и пожелания по всем четырем инициативам. Как известно, федеральный регулятор в лице правительства РФ уже выдвинул свои предложения в поддержку бизнеса в текущей ситуации. Наши дополнительные условия — это наше видение ситуации», – заключил Федор Николаев.

«Сейчас основная задача – это поддержка бизнеса, — сформулировал главную задачу обращения председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – На следующей неделе я буду участвовать в Совете законодателей Российской Федерации, который пройдет в Санкт-Петербурге с участием президента России, и, конечно же, постараюсь наше обращение довести до коллег. Я хочу поблагодарить комитет за разработку документа. Это очень тонкая работа. Сейчас все просят помощи –поддержите нас. Но мы должны реально понимать, что можно предлагать к изменению и на что можно рассчитывать, ориентируясь на отрасли, чтобы была налоговая отдача. Сохранение рабочих мест – это основное на сегодня. Возможно, мы где-то не дополучим налогов, но рабочие места в этой ситуации мы обязаны сохранить».