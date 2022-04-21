Топ депутатов Госдумы от Сибирского федерального округа по доходам

Елена Аникина
 
аптека «Эвалар»
Связанная с алтайским депутатом Александром Прокопьевым аптека «Эвалар» расположена в центре Москвы рядом со зданием Государственной Думы. Фото Елены Аникиной

Депутаты Государственной Думы отчитались о доходах за прошлый год. «Континент Сибирь» рассказывает о богатейших парламентариях, представляющих Сибирский федеральный округ.

Павел Федяев

39 лет. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлой декларации его доход был на 3 млн рублей больше.

Заседает в Госдуме третий созыв подряд. В 2011 году пришел в федеральный парламент с поста вице-президента по социальной политике ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой Союз». Один из основателей, президент этой организации – отец Павла Федяева, Михаил. Он находится в СИЗО после того, как 51 человек погиб в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Она принадлежит АО ХК «СДС-УГОЛЬ», которой на 50 % владеет Михаил Федяев.

Владимир Самокиш

46 лет. Заместитель председателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В декларации за 2020 год его доход составил также около 40 млн рублей.

Владимир Самокиш
Владимир Самокиш. Фото с сайта Государственной думы РФ

Впервые попал в ГД в 2021 году. До этого был одним из богатейших депутатов Думы Томска. С 2009-2012 гг. был вице-губернатором Томской области по социальной политике.

Выходец из бизнеса, его интересы до избрания в федеральный парламент концентрировались в сфере управления недвижимостью и торговли.

Андрей Чернышев

Кто из сенаторов от Сибирского федерального округа больше зарабатывает?

Александр Жуков

65 лет. Первый заместитель председателя ГД. Доход по итогам 2020-го составил около 5 млн рублей, то есть, в 8 раз меньше, чем по итогам 2021-го. В нынешней декларации меньше земельных участков, чем в прошлой.

Работал во всех созывах ГД современной России (с 1994 года), кроме пятого. С 2004 по 2011 годы был заместителем председателя правительства РФ. 2008-2011 гг – президентом Олимпийского комитета России.

Иван Бабич

39 лет. Член комитета ГД по финансовому рынку. Впервые избрался в ГД в 2021 году. Перед приходом в федеральный парламент его годовой доход был на 12 млн рублей выше.

Имя Бабича в предвыборном региональном списке КПРФ предваряло фамилию главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, что нетипично для федеральных кампаний. По данным Центральной избирательной комиссии, Бабич баллотировался в ГД с поста генерального директора ООО «Мобильные технологии».

Александр Дроздов

51 год. Заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле. Прошлый годовой доход был на 39 млн рублей больше.

Впервые избрался в ГД в 2021 году, но сразу получил пост заместителя председателя комитета по промышленности и торговле. Это соответствует его «специализации»: он – бывший заместитель директора АО «Русский Алюминий Менеджмент».

Вячеслав Петров

52 года. Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Новичок в ГД. Перед избранием в федеральный парламент за год заработал на 9 млн рублей больше, чем по итогам нынешней декларационной кампании.

Бывший спикер кемеровского Заксобрания. Выходец из телеком сферы: совладелец ООО «Е-Лайт-Телеком», работающего под брендом Good Line (Согласно системе «СПАРК», сейчас доверительным управляющим является Петров Андрей Вячеславович). Также Петрову принадлежат организации, которые специализируются на рекламе, аренде, обработке данных.

Александр Аксёненко и Дмитрий Савельев

Стало известно, кто из новосибирских депутатов Госдумы заработал больше всего в 2021 году

Александр Ремезков

62 года. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Доход в прошлой декларации был на 53 млн больше.

Третий созыв заседает в Госдуме. Финансист. 2008—2011 гг. – председатель совета директоров банка Краснодарского края — ОАО «Крайинвестбанк». В ГД в 2011 году избирался как председатель совета директоров ООО «Черноморская Финансовая Компания».

Игорь Антропенко

52 года. Член комитета ГД по промышленности и торговле. В прошлой декларации его доход был на 112 млн рублей больше, чем сейчас.

Руководитель омского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Пришел в ГД в 2021 году. Игорь Александрович избирался с поста директора по стратегическому развитию финансово-промышленной компании «Основа Холдинг». Сейчас предприятие возглавляет Антропенко Александр Владимирович. Согласно системе «СПАРК», экс-глава, бывший совладелец (на 99 процентов) АО «Омский электромеханический завод». Сейчас компания принадлежит «Основа Холдингу», которым руководит, предположительно отец депутата.

Александр Прокопьев

35 лет. Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Доход в прошлой декларации был на 30 млн рублей больше.

Заседает в ГД с 2011 года. Прокопьев — представитель крупного фарм-бизнеса. Он был директором по стратегическому развитию в компании своей матери ЗАО «Эвалар». По данным ресурса «СПАРК», Александр Прокопьев – бенефициар ООО «Торговый дом «Эвалар». Доверительный управляющий Прокопьева Наталия Сергеевна.

Александр Карелин, Владимир городецкий

Новосибирские сенаторы отчитались о доходах за 2021 год

Геннадий Семигин

58 лет. Председатель комитета ГД по делам национальностей. Первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», сопредседатель партии.

Его нынешняя декларация сильно отличается от прошлогодней: в Центральную избирательную комиссию Геннадий Семигин отчитывался о 630 тысячах рублей дохода за 2020 год.

В 2021 году Семигин вернулся в ГД по спискам «Справедливой России». В III и IV созывах был депутатом от КПРФ. Но в 2006 году перешел во фракцию «Родина». Основатель и лидер «Патриотов России», эта партия в прошлом году объединилась со «Справедливой Россией» и «За правду».

В 2000-х владел фирмой «Республиканский инвестиционно-промышленный консорциум «С-групп». Бывший владелец компаний по продаже недвижимости и строительного предприятия «КОНСАЛТСЕРВИСИНВЕСТ».

В 2021 году шел в ГД по федеральному списку, то есть от всех регионов России. После избрания парламент закрепил за ним территорию Хакасии.

Напомним, что ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году члены Совета Федерации РФ, а также депутаты Заксобрания Новосибирской области.

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