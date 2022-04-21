Депутаты Государственной Думы отчитались о доходах за прошлый год. «Континент Сибирь» рассказывает о богатейших парламентариях, представляющих Сибирский федеральный округ.

Павел Федяев

39 лет. Первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлой декларации его доход был на 3 млн рублей больше.

Заседает в Госдуме третий созыв подряд. В 2011 году пришел в федеральный парламент с поста вице-президента по социальной политике ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой Союз». Один из основателей, президент этой организации – отец Павла Федяева, Михаил. Он находится в СИЗО после того, как 51 человек погиб в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Она принадлежит АО ХК «СДС-УГОЛЬ», которой на 50 % владеет Михаил Федяев.

Владимир Самокиш

46 лет. Заместитель председателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В декларации за 2020 год его доход составил также около 40 млн рублей.

Впервые попал в ГД в 2021 году. До этого был одним из богатейших депутатов Думы Томска. С 2009-2012 гг. был вице-губернатором Томской области по социальной политике.

Выходец из бизнеса, его интересы до избрания в федеральный парламент концентрировались в сфере управления недвижимостью и торговли.

Александр Жуков

65 лет. Первый заместитель председателя ГД. Доход по итогам 2020-го составил около 5 млн рублей, то есть, в 8 раз меньше, чем по итогам 2021-го. В нынешней декларации меньше земельных участков, чем в прошлой.

Работал во всех созывах ГД современной России (с 1994 года), кроме пятого. С 2004 по 2011 годы был заместителем председателя правительства РФ. 2008-2011 гг – президентом Олимпийского комитета России.

Иван Бабич

39 лет. Член комитета ГД по финансовому рынку. Впервые избрался в ГД в 2021 году. Перед приходом в федеральный парламент его годовой доход был на 12 млн рублей выше.

Имя Бабича в предвыборном региональном списке КПРФ предваряло фамилию главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, что нетипично для федеральных кампаний. По данным Центральной избирательной комиссии, Бабич баллотировался в ГД с поста генерального директора ООО «Мобильные технологии».

Александр Дроздов

51 год. Заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле. Прошлый годовой доход был на 39 млн рублей больше.

Впервые избрался в ГД в 2021 году, но сразу получил пост заместителя председателя комитета по промышленности и торговле. Это соответствует его «специализации»: он – бывший заместитель директора АО «Русский Алюминий Менеджмент».

Вячеслав Петров

52 года. Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Новичок в ГД. Перед избранием в федеральный парламент за год заработал на 9 млн рублей больше, чем по итогам нынешней декларационной кампании.

Бывший спикер кемеровского Заксобрания. Выходец из телеком сферы: совладелец ООО «Е-Лайт-Телеком», работающего под брендом Good Line (Согласно системе «СПАРК», сейчас доверительным управляющим является Петров Андрей Вячеславович). Также Петрову принадлежат организации, которые специализируются на рекламе, аренде, обработке данных.

Александр Ремезков

62 года. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам. Доход в прошлой декларации был на 53 млн больше.

Третий созыв заседает в Госдуме. Финансист. 2008—2011 гг. – председатель совета директоров банка Краснодарского края — ОАО «Крайинвестбанк». В ГД в 2011 году избирался как председатель совета директоров ООО «Черноморская Финансовая Компания».

Игорь Антропенко

52 года. Член комитета ГД по промышленности и торговле. В прошлой декларации его доход был на 112 млн рублей больше, чем сейчас.

Руководитель омского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Пришел в ГД в 2021 году. Игорь Александрович избирался с поста директора по стратегическому развитию финансово-промышленной компании «Основа Холдинг». Сейчас предприятие возглавляет Антропенко Александр Владимирович. Согласно системе «СПАРК», экс-глава, бывший совладелец (на 99 процентов) АО «Омский электромеханический завод». Сейчас компания принадлежит «Основа Холдингу», которым руководит, предположительно отец депутата.

Александр Прокопьев

35 лет. Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Доход в прошлой декларации был на 30 млн рублей больше.

Заседает в ГД с 2011 года. Прокопьев — представитель крупного фарм-бизнеса. Он был директором по стратегическому развитию в компании своей матери ЗАО «Эвалар». По данным ресурса «СПАРК», Александр Прокопьев – бенефициар ООО «Торговый дом «Эвалар». Доверительный управляющий Прокопьева Наталия Сергеевна.

Геннадий Семигин

58 лет. Председатель комитета ГД по делам национальностей. Первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», сопредседатель партии.

Его нынешняя декларация сильно отличается от прошлогодней: в Центральную избирательную комиссию Геннадий Семигин отчитывался о 630 тысячах рублей дохода за 2020 год.

В 2021 году Семигин вернулся в ГД по спискам «Справедливой России». В III и IV созывах был депутатом от КПРФ. Но в 2006 году перешел во фракцию «Родина». Основатель и лидер «Патриотов России», эта партия в прошлом году объединилась со «Справедливой Россией» и «За правду».

В 2000-х владел фирмой «Республиканский инвестиционно-промышленный консорциум «С-групп». Бывший владелец компаний по продаже недвижимости и строительного предприятия «КОНСАЛТСЕРВИСИНВЕСТ».

В 2021 году шел в ГД по федеральному списку, то есть от всех регионов России. После избрания парламент закрепил за ним территорию Хакасии.

Напомним, что ранее стало известно, сколько заработали в 2021 году члены Совета Федерации РФ, а также депутаты Заксобрания Новосибирской области.