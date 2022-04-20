Дата запуска дачных автобусов названа в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
автобус
Фото Андрея Баулина

Два автобуса до садово-дачных обществ начнут курсировать в Новосибирске 23 апреля. Об этом сообщили в мэрии города.

Дачные автобусы будут передвигаться по маршрутам № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «Ул. Ветлужская – Сады» до 1 октября. По понедельникам они ходить не будут.

Как отмечают в муниципалитете, для оплаты проезда на этих маршрутах можно воспользоваться картами студента и школьника, единой транспортной картой, социальной транспортной картой, а также единым социальным проездным билетом.

Расписание движения автобусов будет публиковаться на сайте муниципального Центра управления городским автоэлектротранспртом.

Напомним, в апреле Новосибирск присоединился к единой транспортной системе, в результате чего горожане могут оплачивать проезд в других городах России местной транспортной картой. В этом же месяце муниципальные власти предложили в десять раз увеличить штраф за безбилетный проезд.

В конце марта также сообщалось о том, что депутаты областного парламента рассматривают возможность принятия закона, в соответствии с которым городские округа смогут самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки в общественном транспорте.

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