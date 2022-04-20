Американский концерн General Motors полностью свернет деятельность в России

Российское представительство концерна General Motors уведомило своих дилеров о прекращении поставок автомобилей и запчастей, а также сворачивании своего офиса.

О полном уходе General Motors из России сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. На сегодня General Motors, согласно официальному сайту компании, официально представляют в Сибири дилеры «НСК-Авто» (Новосибирск) и «Сибинпэкс» (Кемерово). В компании «НСК-Авто» «Континенту Сибирь» подтвердили получение соответствующего письма от дистрибьютора. В «Сибинпэксе» отметили, что им не приходила информация от General Motors, допустив, что это может быть связано с тем, что компания в настоящее время не занимается продажами автомобилей концерна (речь идет об оказании сервисных услуг).

По данным агентства «Автостат Инфо», в СФО в 1 квартале 2022 года было зарегистрировано 13 новых автомобилей Cadillac и 87 новых автомобилей Chevrolet (под этим брендом в России продаются не только модели американского производства, но и автомобили казахской и узбекской сборки).

Напомним, что General Motors представлен в России премиальной маркой Cadillac, а также моделями Chevrolet американской сборки (Tahoe, Trailblazer, Camaro). По сути концерн ушел из России еще в 2015 году, когда были свернуты продажи наиболее массовых моделей Chevrolet, а также было объявлено об уходе Opel и закрытии собственных производственных площадок в стране. О возможных причинах такого шага и его последствиях для авторынка в интервью «Континенту Сибирь» ранее рассказывал совладелец бывшего дилера GM – иркутской группы компаний «Первая Автоколонна» Петр Хомяков.

Решение General Motors не означает закрытие действующих дилеров в СФО. Генеральный директор «НСК-Авто» Антон Хасьянов отметил «Континенту Сибирь», что на сегодня дилерский центр работает в прежнем режиме, компания продолжает оказывать услуги по обслуживанию и продаже автомобилей. Таким образом, текущая ситуация для дилера остается неизменной.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.