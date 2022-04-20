Губернатор Новосибирской области примет участие в голосовании за выбор названия парка в пойме Каменки

В Новосибирске стартовало голосование по выбору названия нового парка в пойме реки Каменка. Горожанам предложено на выбор шесть вариантов: «Каменка», «Ива», «Мельница», «Луговой», «Речной» и «За Каменским шоссе».

Уже в следующем году новосибирцы смогут отдыхать в новом эко-парке площадью 19,5 гектаров. Пока же необходимо выбрать новому объекту благоустройства название – голосование стартовало 15 апреля, оно продлится до 30 мая.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время выездного совещания проконтролировал, как идёт подготовка к благоустройству территории в пойме реки Каменка, где появится новая городская зона рекреации. Он заявил, что обязательно примет участие в голосовании за название эко-парка.

Территория будущего парка расположена в границах улиц Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трикотажстроя пер., Есенина, Трактовая, Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска. В 2018 году за благоустройство этой территории проголосовало более 16,5 тысяч человек. Эко-парк в пойме Каменки стал четвёртым в рейтинговом голосовании среди городских проектов (на первом месте был Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска – почти 33,5 тысячи голосов, на втором – Затулинский дисперсный парк в Кировском районе – 24,3 тыс. голосов и на третьем – ПКиО «Заельцовский» в Заельцовском районе – 19,6 тысяч голосов).

Сейчас это спрятанная в глубине жилой застройки территория, с одной стороны от неё расположены многоквартирные дома, с другой – частный сектор.

Авторы дизайн-проекта провели тщательное обследование территории, в том числе инженерно-геодезические, геологические, экологические, дендрологические изыскания. Кроме того, были собраны краеведческая информация и архивные материалы по освоению поймы Каменки вообще и территории парка в частности. Все полученные данные были учтены в проекте.

На территории парка будут проведены работы по устройству пешеходных дорожек, экотропы, велодорожки, созданию детских и спортивных площадок, пунктов проката, общественных туалетов, площадок для выгула и дрессировки собак (будут предусмотрены отдельные площадки для маленьких и больших собак), смотровых площадок. Центральная часть парка, согласно проекту, будет представлять собой открытую лужайку с заливным лугом, затапливаемым весенним паводком.

Как отметили в Минстрое России, новосибирский парк станет первым в стране, при благоустройстве которого учитывается затопляемость его территории в период весеннего половодья.

«Для ботаников это профессиональный вызов, мы не работали с объектами такого масштаба. По сути, мы сейчас собираем всё, что сделано поколениями сибирских ботаников, все то, что было испытано на ботанических коллекциях за последние полвека, мы вносим в городское пространство. Это очень серьёзная работа», – отметила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая.

Река Каменка в границах проектируемой территории будет протекать в открытом русле, которое в ряде мест образует живописные меандры, создавая интересные видовые точки, – одни из самых ценных компонентов природного ландшафта парка.

Пойма реки Каменки – старейшая промышленная территория Новосибирска, она старше самого города. Первыми предприятиями в русле реки были мельницы, установленным там в 1842 году. К 1901 году на Каменке действовало 12 мельниц. Здесь были маслобойни, шерсточесальные предприятия. С началом строительства Транссиба в пойме Каменки были открыты многочисленные каменоломни, работали кирпичные кустарные производства. Спустя век на берегу реки вновь появятся мельница и кирпичный завод – уже как элементы эко-парка.

«Проект смелый, амбициозный, – резюмировал губернатор, – и по концепции, и по срокам. Некоторые моменты еще надо доработать, например, вопрос транспортной доступности парка. Одного подъезда к объекту через территорию жилого микрорайона недостаточно», – подчеркнул глава области.

В обсуждении дизайн-проекта парка принимали участие и сами дзержинцы. Наконец, все этапы пройдены – территорию будущего парка готовят к началу работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», первый этап стартует меньше, чем через неделю – 25 апреля. И завершатся полностью осенью 2023 года (I этап – в конце 2022). К этому моменту у парка уже должно появиться имя.

Отметим, что все работы по благоустройству объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» проходят под строгим контролем регионального правительства.

Напомним, голосование за название парка в пойме реки Каменка анонсировалось в начале апреля.