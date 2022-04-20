Красный проспект в Новосибирске признали одной из самых дорогих торговых улиц в России

Новосибирский Красный проспект вошёл в пятёрку улиц с самой высокой стоимостью аренды торговых площадей в России. Соответствующий максимальный показатель здесь составил 20 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Как сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG, Красный проспект в Новосибирске оказался на пятой строчке соответствующего рейтинга вместе с улицами Шеронова в Хабаровске, Большой Московской во Владимире и Максима Горького в Нижнем Новгороде. Максимальная стоимость аренды торговых помещений здесь составляет 20 тыс. руб. за кв. м в год.

В рейтинг вошли 14 городов-миллионников, не включая Москву и Санкт-Петербург, и 42 города с населением менее миллиона человек. Оценивалась максимальная цена аренды в первом квартале 2022 года без учёта НДС. Составитель рейтинга, группа компаний SRG — одна из ведущих консалтинговых групп в России, работающая в различных отраслях экономики.

Наиболее дорогая аренда зафиксирована на проспекте Ямашева в Казани, она составила 30 тыс. руб. за кв. м год. На втором месте – улица Байкальская в Иркутске с таким же показателем, однако здесь минимальная арендная ставка зафиксирована на уровне 4,7 тыс. руб. за кв. м в год, в отличие от лидера, где минимум составил 4,9 тыс. руб.

Тройку лидеров замкнула улица Дзержинского в Ставрополе с максимальной арендной ставкой 25 тыс. руб. за кв. м в год. Четвёртое место досталось Советскому проспекту в Кемерово, где соответствующий показатель составил 23,8 тыс. руб. за кв. м в год.

В Омске цены на аренду помещений наиболее крупного торгового коридора доходят до 15 тыс. руб. за кв. м в год (проспект Мира), такая же максимальная стоимость торговой аренды зафиксирована в Томске (проспект Ленина). В Красноярске этот показатель составил 13 400 тыс. руб. (улица Карла Маркса), в Барнауле – 10 тыс. руб. (улица Малахова).

По данным агентства недвижимости Knight Frank, в Москве минимальная стоимость аренды за квадратный метр в месяц на основных торговых улицах внутри Садового кольца составляет 25 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске начались работы по благоустройству Вокзальной магистрали.