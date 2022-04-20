День траура объявлен в районе Новосибирской области из-за смерти бойца на Украине

Юлия Моисеева
 
Александр Убушаев
Фото: группа администрации Чановского района Новосибирской области "ВКонтакте"

Уроженец Чановского района Новосибирской области погиб во время участия в военной спецоперации российских войск на Украине. В связи с этим в муниципальном образовании объявлен День траура.

В боях на территории Украины погиб 21-летний уроженец Чановского района Новосибирской области Александр Убушаев, сообщает администрация муниципалитета. В связи со смертью военнослужащего 20 апреля на территории района объявлено Днём траура.

«Последние годы своей жизни oн пocвятил бeззaвeтнoмy служению Родине и дo пocлeднeгo дня ocтaлcя вepeн вoинcкoй пpиcягe. Oн нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy», — написали о погибшем в группе администрации Чановского района в соцсетях.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о гибели на Украине 22-летнего военнослужащего из Новосибирска, а ещё неделей ранее – о гибели молодого бердчанина, участвовавшего в спецоперации.

В конце прошлой недели также было принято решение о единовременной выплате семьям погибших на Украине военнослужащих из Новосибирской области, её размер составляет 3 млн руб.

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