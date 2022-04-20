Новосибирцы выступили против строительства пешеходного моста на площади Лыщинского

Юлия Моисеева
 
Площадь Лыщинского
Фото: t.me/comfort_region

Представители новосибирской общественности организовали сбор подписей против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, которую реконструируют для формирования инфраструктуры нового ЛДС. По мнению инициаторов кампании, конструкция будет неудобной для горожан и не оправдает вложений.

О сборе подписей простив строительства пешеходного моста на площади Лыщинского сообщили в Telegram-канале «Комфортный регион».

Как следует из сообщения на канале от 19 апреля, неудобства в пользовании переходом будут заключаться, в частности, в необходимости подниматься по лестнице на 6,5 метров вверх, что по оценкам представителей общественности сопоставимо с высотой третьего этажа дома.

«Автомобилисты тоже не выиграют от этой стройки. Устройство площади Лыщинского просто не позволяет убрать с неё светофоры. Возможно, если убрать пешеходную фазу, то на одном из светофоров машины будут стоять не 40 секунд, а 30, но ради этого точно не стоит строить мост за почти 300 миллионов рублей (оценка проекта в 2019 году)», — также говорится в сообщении.

Авторы инициативы получили поддержку депутата горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Антона Картавина. Сбор подписей против стройки проходит также в его приёмной.

Кроме того, новосибирцы в социальных сетях пожаловались на неудобную перепланировку, которая выполнена на площади Лыщинского в рамках реконструкции территории.

«Теперь вместо прямого перехода через проспект Маркса нужно делать обход по площадке, которая полностью заставлена машинами и очень грязная. На клумбах стоят машины. Пешеходный переход одновременно является въездом на парковку. Получилось дольше, хуже, бестолковее, чем раньше. Ходить этим маршрутом теперь не хочется», — написал в своей странице «ВКонтакте» 19 апреля директор компании ITConstruct Роман Петров.

В комментариях к этой записи представители муниципалитета в начале сообщили, что на указанном  пешеходном переходе обустроен «не въезд на парковку, а пандус для пешеходов». «По нарушениям правил дорожного движения, в том числе по парковке в неположенном месте Вы можете обратиться в ГИБДД», — ответили предпринимателю в мэрии города.

Новосибирцы выступили против строительства пешеходного моста на площади Лыщинского - Фотография
Участок площади Лыщинского. Фото со страницы Романа Петрова в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, на прошлой неделе в мэрии Новосибирска рассказали, с чем связано отрицательное заключение госэкспертизы по реконструкции площади Лыщинского.

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