МТС начал продавать SIM-карты по биометрии и без паспорта

В салонах МТС начала работать биометрическая система VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления паспорта или иного удостоверения личности.

В основе нового сервиса задействована платформа компьютерного зрения Luna, разработанная VisionLabs. Для подтверждения личности клиенту достаточно посмотреть в веб-камеру в салоне МТС. Система определяет лицо, выбирает лучший кадр и извлекает из изображения биометрический шаблон, после чего сравнивает его с имеющейся базой данных. Если совпадение найдено, операция будет одобрена.

Чтобы пользоваться беспаспортным обслуживанием, абонент после предоставления своего письменного согласия должен сфотографироваться в салоне МТС — занести цифровой «слепок» своего лица в платформу биометрической идентификации МТС. После этого клиент без предъявления документа, удостоверяющего личность, может воспользоваться всеми доступными сервисами: менять номер, SIM-карту, тарифные планы, подключать и отключать услуги, проводить другие операции.

Как отмечает пресс-служба, биометрическая аутентификация по лицам внедрена в российском сотовом ритейле впервые. Она призвана повысить безопасность обслуживания, сделать его быстрее и удобнее.