В чем состоят «подводные камни» кредитных каникул для малого и среднего бизнеса?

В целях поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций в марте 2022 года были введены кредитные каникулы (ФЗ от 03.04.2020 N106-ФЗ, ред. от 26.03.2022). Кому целесообразнее всего ими пользоваться, и что нужно обязательно иметь в виду – в авторской колонке.

Напомню, что кредитные каникулы – это льготный период в течение которого, заемщик не вносит платежи по кредиту или платит их в меньшем размере. По своей сути, это отсрочка исполнения обязательства, но, что важно понимать, ни в коем случае не освобождение от обязательств по кредиту.

Внешне выглядит все очень привлекательно: размер и периодичность платежей по окончанию кредитных каникул не меняется, при этом происходит изменение в графике платежей – срок кредита продлевается на период, необходимый для полного погашения. На аналогичный период продлевается и срок обеспечения кредита.

Заплатить проценты за льготный период придется по окончанию кредитных каникул – неоплаченные проценты будут включены в сумму основного долга. И это самый главный момент, на который многие забывают обратить внимание – меняется полная стоимость кредита. И если пересчитать в цифрах, то ставка по кредиту получается выше, чем до кредитных каникул.

Разберем на простом примере. Предположим, что 1 сентября 2021 года компания получила кредит в размере 500 000 рублей на 2 года. Ежемесячный платеж по кредиту – 23 536 руб., всего выплат по кредиту за весь период – 564 788 руб., полная стоимость кредита – 11,99%.

Итак, компания решила воспользоваться кредитными каникулами в период с 1 мая по 1 ноября 2022 года. К этому моменту она уже внесла по кредиту платежи в размере 164 752 руб., остаток долга (тело кредита) — 366 162 руб. Размер процентов за период кредитных каникул составит 18 994 руб. По окончанию льготного периода эти проценты включат в тело кредита, то есть на 1 ноября 2022 года тело кредита увеличится и составит 385 156 руб. По новому графику платежей ежемесячный платеж сохраняется примерно в прежнем размере – 23 487 рублей, срок продлевается до 1 мая 2024 года, всего выплат — 422 833 рублей. Итого компания по кредиту за весь период заплатит 587 585 руб. (тело + проценты).

Подведем итог: компания получила кредит в размере 500 000 рублей, общий срок кредита – с 1 сентября 2021 года по 1 мая 2024 года, всего выплат по кредиту – 587 533 руб., переплата 87 533 руб., полная стоимость кредита составит 12,12%.

То есть за время кредитных каникул сумма переплаты вырастет, а полная стоимость кредита увеличится. По окончанию льготного периода штрафные санкции, начисленные до кредитных каникул, тоже нужно будет оплатить. В результате получаем своего рода «передышку» для бизнеса, но отнюдь не совсем бесплатную.

Что еще нужно принимать во внимание? В период действия кредитных каникул банкам запрещено:

начислять неустойки (штрафы, пени);

предъявлять требования об уплате штрафов (пеней), не уплаченных заемщиком до установления льготного периода;

предъявлять требования о досрочном погашении кредита;

обращать взыскание на обеспечение кредита (залог);

обращаться с требованиями к поручителю по кредиту.

На кредитные каникулы могут претендовать компании при одновременном соблюдении следующих критериев:

заемщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;

заемщик осуществляет деятельность в отраслях, определенных Правительством РФ (постановление от 10.03.2022 N337). На текущий момент в списке 73 ОКВЭД.

кредитор кредитная организация или некредитная финансовая организация, которая осуществляет деятельность по предоставлению кредитов (займов);

кредитный договор заключен до 1 марта 2022 года.

Важно. Право на каникулы сохраняется, даже если организация ранее воспользовалась ковидными каникулами. Подтверждать падение доходов не нужно.

Если Ваша компания соответствует вышеуказанным критериям, то можно обращаться в банк с заявлением о предоставлении каникул. Сделать это можно до 30 сентября 2022 года. В заявлении можно установить длительность льготного периода: даты начала и окончания, но общий срок не может превышать 6 месяцев. Например, вы подаете заявление 20 апреля 2022 года и указываете период действия каникул с 1 сентября 2022 года года по 1 марта 2023 года.

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода прекратить по заявлению действие каникул либо досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита без прекращения льготного периода. При этом если сумма льготных платежей превысит сумму регулярных платежей, кредитные каникулы прекращаются.

Воспользоваться правом на кредитные каникулы или нет, каждая компания решает сама, главное знать и просчитать все нюансы. Кредитные каникулы помогут компании снизить финансовую нагрузку в кризисный период и сохранить хорошую кредитную историю. Но на мой взгляд, лучше брать каникулы на минимально короткий срок, для того чтобы переплата банку была как можно меньше.