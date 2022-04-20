В Новосибирске может появиться сообщество уехавших из города

Инициативные новосибирцы создают объединение, куда войдут покинувшие город бизнесмены и эксперты в различных областях. Участники сообщества займутся разработкой и реализацией проектов по развитию родного мегаполиса.

Сообщество под предварительным названием «Ассоциация выпускников Новосибирска» — идея новосибирских бизнес-консультантов Дмитрия Петрова и Андрея Рашидова. Задумка возникла в процессе неформального общения с представителями городского бизнес-сообщества.

На создание проекта по развитию города, в котором принимают активное участие некогда его жители, сибиряков вдохновил частный видео-проект на платформе YouTube «Новосибирск – главный», в рамках которого известные новосибирцы рассказывают о городе в формате интервью.

«Есть распространённое убеждение, что, мол, те, кто уехал из города, — сбежали, погнались «за длинным рублём». Но на таком отношении ничего не построишь. Ведь можно относиться к уехавшим как к амбассадорам Новосибирска, где бы они ни жили и чем бы ни занимались. Я говорил с некоторыми людьми, которые когда-то покинули Новосибирск. Они готовы приезжать, бесплатно лекции читать и так далее, но никто не зовёт — такое отношение, будто они — оторванный ломоть. Мне кажется, это неправильно. Есть немало примеров, когда люди, покинув Новосибирск, отдают ему дань уважения. Не все знают, но тот же Андрей Звягинцев премьерные показы своих фильмов проводит в Новосибирске, в кинотеатре «Победа» (российский кинорежиссёр Андрей Звягинцев родился в Новосибирске). Другой пример – Вадим Репин, проводящий здесь свой фестиваль», — рассказал Дмитрий Петров «Континенту Сибирь».

По словам Дмитрия Петрова, на покинувших малую родину новосибирцах сообщество не замкнётся – в него смогут войти и те, кто никогда не планировал переезжать. Главное – желание внести вклад в развитие города. Планируется, что для реализации проектов в рамках комьюнити будет создана система наставничества и экспертной поддержки.

В каких форматах будут проходить встречи новосибирцев, ещё обсуждается. Одна из задумок — создание школы местного кинематографа, который, как подметили авторы проекта, в последние пару лет интенсивно развивается в столице Сибири. Пока же в ближайших планах – слёт «выпускников», где инициативные уроженцы Новосибирска смогут лично пообщаться друг с другом.

Предполагается, что о создании ассоциации будет официально объявлено в течение одного-двух месяцев.

Напомним, в июне 2021 года выпускники НГУ вошли в пятёрку наиболее хорошо зарабатывающих специалистов технических специальностей.