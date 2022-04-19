Мэр Новосибирска назвал срок предварительного запуска станции метро «Спортивная»

Готовность строящейся в Новосибирске станции метро «Спортивная» составляет 75%, работы предполагается закончить летом. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания на объекте 19 апреля.

Впервые запустить метро на новой станции перед её сдачей в эксплуатацию планируется в сентябре, рассказал Анатолий Локоть.

Как следует из сообщения мэра, опубликованного на его Telegram-канале по итогам выездного совещания на стройплощадке, колонны и стены помещения уже отделаны гранитной плиткой, внутренние работы продолжаются. Кроме того, в цеху собирают для станции гранитное панно на тему спорта. В ближайшее время планируется начать отделку фасада здания.

По словам Анатолия Локтя, от качества и сроков завершения строительства станции метро «Спортивная» завит возможность федеральной поддержки региона.

«Именно по этому объекту будут судить, насколько мы способны проводить дальнейшие работы. И поддержка федерального центра, в том числе финансовая, будет зависеть от того, насколько хорошо мы справимся с этой работой», — говорится в сообщении главы города.

Напомним, в апреле в правительстве России заявили о готовности профинансировать развитие новосибирского метрополитена на возвратной основе в случае предоставления соответствующего проекта. Пока же регион не входит в число субъектов РФ, получивших поддержку на строительство подземки. Документация на дальнейшее возведение новосибирского метро пока так и не дошла до госэкспертизы в том числе из-за разногласия местных властей по вопросу её подготовки.