В Новосибирской области открылся крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Центр лучевой терапии площадью более тысячи квадратных метров заработал в Новосибирской области на базе новосибирской городской клинической больницы №1. В медучреждении установлено новейшее оборудование, которое будет использоваться в том числе для лечения пациентов из соседних стран.

На площадке медучреждения 19 апреля побывали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета директоров ГК МедИнвестГрупп Виктор Харитонин и президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов, сообщили в правительстве региона.

Проект по созданию центра лучевой терапии реализован в рамках соглашения между группой компаний МедИнвестГрупп и правительством Новосибирской области. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Площадь центра – более тысячи квадратных метров. Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения делают его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма из соседних государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

«С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объёму и качеству медицинской помощи. Сегодня в Российской Федерации нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи ещё не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств.

Уникальность проекта в том, что удалось совместить возможности Новосибирской городской клинической больницы №1, площади, коллектив, возможности национального проекта «Здравоохранение», часть оборудования была приобретена по этому проекту, и вложения частного инвестора. За счёт объединения усилий получился такой уникальный центр, хотел бы поблагодарить своих коллег и наших частных партнеров из МедИнвестГрупп за настойчивость, скоординированность наших действий, поздравить с успешным завершением проекта», – отметил губернатор Андрей Травников на открытии медучреждения.

Как отметили в областном правительстве, несмотря на то что работы по ремонту и оснащению помещений велись в период ковидных ограничений, центр удалось открыть в запланированные сроки.

В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий – ОМС, бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медицинских учреждения – Новосибирская городская клиническая больница №1 и Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Такая маршрутизация обеспечит оптимальную загрузку учреждения и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около трёх тысяч человек в год могут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.

В оборудование центра входят четыре линейных ускорителя, относящиеся к новейшим разработкам компании Varian – два ускорителя модели Halcyon и два ускорителя модели TrueBeam STX. Они позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии – стереотаксис, или радиохирургию. Его преимущество заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь за один-три сеанса.

Как отметил президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов, в дальнейшем компании планирует открыть в Новосибирской области клинико-диагностический центр с центром амбулаторной онкологической помощи площадью 3,5 кв. м, а также запустить циклотронно-радиохимический комплекс. Кроме того, под эгидой компании в регионе ведётся работа над проектом онкологического диспансера.

«Все мощности наших центров будут задействованы как учебная база для студентов, ординаторов, аспирантов Новосибирского медицинского университета», – отметил Сергей Нотов.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские клиники не откажутся от экспорта медицинских услуг на фоне санкций.