В Новосибирском государственном университете прокомментировали открытое письмо выпускников против спецоперации на Украине

В Новосибирском государственном университете отметили, что «выпускники вуза – взрослые, самостоятельные люди, которые имеют право свободно выражать свое мнение по любому вопросу». Ранее выпускники НГУ, окончившие вуз в разные годы, опубликовали открытое обращение к правительству РФ, в котором высказались против военной спецоперации на Украине. За два дня письмо подписало более 200 человек.

Напомним, что выпускники НГУ создали сайт, на котором опубликовали свое открытое письмо. В нем они выступили против спецоперации России на Украине.

Авторы обращения уточнили, что страница не имеет отношения к администрации НГУ или к официальным объединениям выпускников вуза. За два дня свою подпись под обращением поставили 243 человека, 205 из них публично. Подписанты указали свои ФИО, ученые степени, факультеты, на которых обучались, а также годы выпуска из университета. Среди поддержавших обращение есть в том числе предприниматели, финансисты, депутаты, академики, журналисты.

В списке присутствуют как жители Новосибирска, так и других городов мира. Корреспонденту «Континента Сибирь» удалось лично убедиться в реальности некоторых подписей.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета подтвердили, что в списке, указанном в петиции, действительно есть имена выпускников вуза. «Выпускники НГУ – взрослые, самостоятельные люди, которые имеют право свободно выражать свое мнение по любому вопросу. Университет не может и не будет оценивать их действия только потому, что они являются выпускниками НГУ», – отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе вуза.

Напомним, что 25 февраля появилась информация о том, что студент НГУ был задержан после того, как вывесил на окне общежития флаг Украины.