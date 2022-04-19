Новосибирские клиники не откажутся от привлечения иностранных пациентов из-за санкций

Проект по развитию медицинского туризма в Новосибирской области может быть реализован в сегодняшних условиях, сообщила главный врач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Елена Губина на пресс-конференции 19 апреля.

Реализацию проекта минпромторга Новосибирской области по развитию медицинского туризма региональные власти обсудят с участием НИИТО уже в ближайшее время, сообщила главврач клиники Елена Губина в пресс-центре ТАСС 19 апреля, отвечая на вопрос «Континента Сибирь».

«Экспорт медицинских услуг у нас в регионе совершенно реален», — отметила на пресс-конференции Елена Губина.

По данным главврача НИИТО, сейчас доля прооперированных иностранных пациентов медучреждения составляет 1%. 45% пациентов клиники, перенёсших хирургическое вмешательство, — приезжие из других российских регионов, 54% — жители Новосибирской области. Один из пациентов клиники приехал в регион из Мексики, он был прооперирован в 2021 году.

Напомним, в конце прошлого года власти Новосибирской области подписали документы о создании в регионе Ассоциации медицинского туризма. В организацию могут вступать клиники, заинтересованные в привлечении пациентов из-за рубежа. К реализации проекта привлечён Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Предполагается, что специалисты вуза займутся развитием сайтов новосибирских клиник с информацией на иностранных языках.

Экспорт медицинских услуг развивается в регионе с 2015 года в рамках соответствующего федерального проекта нацпроекта «Здравоохранение».