Научные институты Сибири рассказали о своих импортозамещающих разработках в области медицины

19 апреля 2022 года в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке ТАСС, представители научных институтов Сибири рассказали новых разработках в области импортозамещающих технологий, зарегистрированных патентах, а также о планах их получения и внедрения в производство.

Одно из важных направлений – создание отечественных аналогов радиофармпрепаратов, которые сегодня широко применяют в диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях. Этой работой в настоящее время занимаются в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) совместно с Томским политехническим университетом.

«Приведу пример. Для диагностики распространения рака молочной железы эффективно использовать радиофармпрепарат, который производят в Ирландии. Из-за санкций, введенных в отношении России Западом, мы фактически утратили доступ к этому препарату. Мы разработали его аналог и готовы запустить его производство на территории нашей страны в течение полугода», – рассказал директор НИИ онкологии Томского НИМЦ академик РАН Евгений Чойнзонов.

В целом, до конца года томские ученые готовы представить еще ряд отечественных аналогов импортных радиофармпрепаратов. Особенно, если государство прислушается к их предложениям по упрощению ряда бюрократических процедур, связанных с испытаниями новых лекарств, что значительно снизит сроки их испытаний и выведения на рынок.

В то же время, участники пресс-конференции не поддержали идею отказа от западных стандартов проведения клинических испытаний и возвращения к протоколам времен СССР. «Прошло тридцать лет, методы и технологии создания лекарств и их проверки существенно поменялись. И если мы вернемся к прежним подходам, то может получим какой-то временный тактический успех, но однозначно проиграем в долгосрочной перспективе», – подчеркнул директор Томского НИМЦ, член-корреспондент РАН Вадим Степанов.