Почти два миллиарда рублей направят на реконструкцию корпуса новосибирского центра вирусологии «Вектор»

В Новосибирской области объявили аукцион на выполнение работ по завершению реконструкции одного из корпусов центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Начальная стоимость работ составляет свыше 1,9 млрд рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», государственным заказчиком — Роспотребнадзор. Согласно документам, подрядчик проведет работы по завершению II этапа реконструкции корпуса №6а учреждения, расположенного в рабочем поселке Кольцово.

В документах сообщается, что функциональным назначением корпуса являются научно-исследовательские и экспериментальные работы в области микробиологии. Общая площадь здания составляет свыше 9,3 тыс. кв. м. Проектная документация предусматривает завершение реконструкции 4-х этажного корпуса №6а, строительство эстакады для трубопровода, здания модульной компрессорной установки, а также размещение технологического оборудования — модульной дизельгенераторной установки.

В пояснительной записке к документам уточняется, что подрядчик проведет работы по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнит отделку помещений, проведет устройство постоянных технологических проемов для заноса крупногабаринтого оборудования и другое.

«Целью разработки проектной документации является создание лабораторий максимального уровня безопасности при работе с микроорганизмами I-II групп патогенности для снижения до приемлемого уровня риска воздействия опасных биологических факторов на экологическую систему и предупреждение возникновения источников и очагов биологического заражения», — указано в документах.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 26 апреля, определить подрядчика планируется 27 апреля. Завершить работы необходимо до20 декабря 2024 года. Источник финансирования — федеральный бюджет в рамках непрограммной части федеральной адресной целевой программы.

Напомним, ранее в Новосибирске начались работы по реконструкции и строительству нового здания для Новосибирского областного суда. Объект разместят в Октябрьском районе Новосибирске на земельном участке рядом с «Сибирь-Хоккайдо».