Бодрящий холодный душ, пуховые носки для сна, велосипед вместо авто и термостат на минимуме — европейцы сокращают энергопотребление.

Еще с марта батареи во многих немецких домах в этом году стоят на «звездочке», хотя актуальнее было бы сказать на «снежинке». Вовсе не потому, что наступила теплая весна, последняя как раз таки в этом году довольно холодная для Германии, а в силу предупреждений правительства страны о существенном увеличении цен на отопление.

По оценке крупнейшей площадки по поиску жилья в Германии Immobilienscout, расходы на оплату газа для квартиры в 70 кв. метров вырастут к концу года минимум на 600 евро. Важное дополнение: расчеты проводились до начала спецоперации на Украине. Арендные платежи при этом за квартиру в 70 кв. метров в среднем составляют 600 — 1300 евро в месяц в зависимости от федеральной земли. Первое место по дороговизне, 1300 евро в месяц, удерживает Мюнхен: по данным за 2021 год, один кв. метр в столице Баварии сдается в среднем за 18,48 евро.

Поэтому следующая зима будет определенно самой дорогой за долгое время. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung («Франкфуртская газета») вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек дал жителям Германии советы, как домохозяйствам можно экономить на отоплении и электроэнергии. «Прошу всех внести собственный вклад в энергосбережение, — отметил политик. — Сэкономить 10% всегда возможно».

Так, господин Хабек предложил по вечерам задергивать шторы — таким образом можно сэкономить до 5% энергии. А если снизить температуру в помещении на один градус, это составит уже около 6%. «Возможно, это не очень удобно, но вы еще не замерзнете, — убежден вице-канцлер. — Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем. Это бережет ваш кошелек и раздражает Путина».

Также вице-канцлер призвал немцев больше ходить пешком и выбирать велосипед вместо автомобиля, по возможности использовать домашний офис, хотя бы пару дней в неделю. «Каждый километр без автомобиля — это вклад в облегчение ухода от поставок энергоресурсов из России, и, несомненно, защита климата», — подчеркнул политик.

Согласно опросу Frankfurter Allgemeine Zeitung, уже сейчас почти 65% жителей Германии готовы экономить электроэнергию, 28% высказались против, остальные воздержались от ответа.

Среди прочих советов, которые активно дают населению — начинать уже сейчас откладывать небольшие суммы в счет предстоящих платежей (оплата за отопление в Германии, как и в ряде других европейских стран, производится в конце календарного года). Помимо этого, эксперты рекомендуют утеплить окна и установить «умные» терморегуляторы. В магазинах, к примеру, уже появились утепленные носки-валенки для сна (на фото): бюджетный вариант с искусственным наполнителем — от 15 евро за пару, с гусиным пухом — от 100 евро.

В соседних Нидерландах уверены, что холодный душ прекрасно освежает, бодрит тело и разум, и в целом полезен для организма. Более того, с апреля в 200 правительственных зданиях страны термостаты понизили с 21 до 19 градусов под эгидой кампании «Поверни ручку». Своими действиями правительство хочет подать пример частным домохозяйствам. Представители бизнеса также подключились к инициативе и считают, что «всегда можно надеть вторую пару носков».

Подобными мерами правительство Амстердама планирует сэкономить порядка 15% на счетах за газ. Для всего Евросоюза эксперты подсчитали, что если комнатная температура во всех 27 государствах-членах ЕС будет установлена на уровне 18 градусов, Европа может сэкономить до 10 млрд кубометров природного газа в год.