Инвестиционно-строительный холдинг Казахстана BI Group намерен выйти в Сибирь

Инвестиционно-строительных холдинг Казахстана BI Group планирует выйти в Сибирь. Компания готовит предложение по строительству завода в особой экономической зоне «Авангард» в Омске, а также жилой недвижимости.

О планах холдинга стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Омской области Александра Буркова и руководителя BI Group Амангельды Омарова в столице Казахстана Нур-Султане. Организация работает на строительном рынке с 1995 года, реализуя проекты как в Казахстане, так и в России и Узбекистане.

«В Омске спрос существенно превышает предложение. Нам необходимо увеличивать темпы жилищного строительства. Новый игрок на рынке повысит конкуренцию и вместе с тем качество возводимого жилья. Это позволит снизить его стоимость. Кроме этого, BI Group планирует выйти с предложением строительства завода в особой экономической зоне «Авангард»», — сообщил Александр Бурков в своем телеграм-канале.

BI Group занимается возведением, в частности, инфраструктурных, промышленных объектов, а также жилой и коммерческой недвижимости. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, организация на протяжении четырех лет сотрудничает с омскими проектными организациями.

«Выход на новые рынки — это всегда большой риск, особенно сейчас. Мы изучаем потребности соседних регионов. Наступил момент, когда наши планы и интерес правительства Омской области к увеличению объемов жилищного строительства совпали. <…> Омскому региону мы готовы предложить новый уровень жилья по доступным ценам», — сказал Амангельды Омаров.

BI Group — крупный строительный холдинг. По данным его сайта, организация является лидером на рынке недвижимости Казахстана. BI Group занимает 180-е место в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR Top 250 Global Contractors. В планах компании — войти в топ-100 строительных компаний и закрепить позиции Сonstruction tech №1 в Центральной Азии.

Напомним, 15 апреля губернатор Омской области Александр Бурков прибыл в Новосибирскую область. В рамках рабочей поездки глава Омской области и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили сотрудничество в сфере импортозамещения.