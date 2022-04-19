Мобильное колесо обозрения заработает вблизи торгового центра в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска ведется установка мобильного колеса обозрения. Новый аттракцион заработает уже в предстоящие выходные.

Аттракцион разместят у ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Новосибирске. Это первое подобное колесо обозрения в России. Впервые в Новосибирске механизм был установлен в сентябре прошлого года вблизи магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе.

Как сообщил директор компании «Круг» и владелец аттракциона Роман Казак, колесо обозрения будет находиться около ТЦ «Континент» до середины июня. Позже оно, возможно, будет перевезено в другой район города.

Для установки аттракциона нужно не более семи дней и всего две машины: полуприцеп для каркаса и еврофура для двухместных застекленных кабинок. Высота мобильного колеса обозрения составляет 31 метр, что позволит подниматься на механизме над уровнем девятиэтажек.

«Для нас было важно поставить его в точке, откуда откроется отличный вид и там, где такого аттракциона никогда не было», — сказал Роман Казак.

Отметим, ООО «Круг» занималось строительством 70-метрового колеса обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске — аттракцион ввели в строй в августе 2019 года. Как сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска, стоимость объекта составляла около 200 млн рублей.

По данным Rusprofile, соучредителями ООО «Круг» являются Роман Казак и экс-председатель совета директоров Биотехнопарка Кольцово Андрей Бекарев. В настоящее время он является учредителем завода по производству светодиодных светильников Lampyris, соучредителем компании по производству оригинальных лекарственных препаратов «Саентифик Фьючер Менеджмент» и дочерним ООО «СФМ Фарм» — первым резидентом Биотехнопарка.