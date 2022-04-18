Салоны «МегаФона» начали продавать восстановленную технику

«МегаФон» расширяет свое присутствие в сегменте восстановленной техники. К программе trade-in, позволяющей получить скидку на новый гаджет в обмен на старый, компания запускает продажу восстановленных смартфонов. Также в ближайшее время в салонах оператора появится новая услуга – прямой выкуп техники у клиентов.

Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине «МегаФона». На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику, тестирование и при необходимости замену компонентов.

Клиентам «МегаФона» доступно более 200 моделей восстановленных смартфонов брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. Как и в случае покупки нового телефона, потребитель может всегда вернуть аппарат по гарантии или рассчитывать на замену.

Модель по продаже восстановленных смартфонов зарекомендовала себя во многих странах мира – в последние несколько лет в эту нишу выходят гиганты онлайн-торговли и производители.

«Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей, – комментирует директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. – Новый формат продаж позволит нам удовлетворить спрос той категории клиентов, которая хочет пользоваться самыми современными гаджетами, но при этом не готова переплачивать».

Смартфоны поставляет дочерняя компания «МегаФон Ритейла» – Smart Bazar. Компания уже более двух лет активно работает в сегменте восстановленной цифровой техники, предоставляя полный цикл услуг – от выкупа техники, ее восстановления и обеспечения гарантийного обслуживания, до продажи.

Smart Bazar передаются лучшие устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях «МегаФона» и «Связного». Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c небольшим дефектом упаковки.

«Восстановленный смартфон практически ничем не отличается от нового, каждое устройство мы проверяем по 55 уникальным параметрам, чтобы предоставить клиентам только самый лучший товар, – отмечает генеральный директор Smart Bazar Александр Ельчин. – Появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для покупателя».

До конца апреля в салонах «МегаФона» появится новый сервис – клиенты смогут сдать свой смартфон и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту. Сервис гарантирует безопасность, позволяет сэкономить время и средства на продвижение рекламного предложения в онлайн-сервисах. Чтобы сдать смартфон, клиенту необходимо иметь при себе только паспорт и само устройство.