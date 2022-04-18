Названы отрасли, которые получат антикризисную поддержку в Красноярском крае

Правительство Красноярского края приняло второй пакет мер экономической поддержки региона в условиях санкций. Эти меры подразумевают в том числе поддержку отдельных отраслей экономики.

Дополнительные меры поддержки региональной экономики обсудили на заседании специализированного оперативного штаба в правительстве Красноярского края 18 апреля. Основные антикризисные решения были приняты в начале апреля, тогда же анонсировалось принятие второго пакета соответствующих мер.

Как сообщили в правительстве региона, новые антикризисные меры подразумевают поддержку отдельных отраслей экономики и социальной сферы в виде грантов, субсидий, отсрочек, изменений авансовых платежей по госконтрактам и так далее. К отраслям, которые получат поддержку, относятся сфера информационных технологий и связи, лесная и строительная сферы, а также организация воздушного транспорта.

Также предполагается снизить административную нагрузку на бизнес, в том числе за счёт отмены проверок и предоставления лицензий без взимания государственной пошлины. Кроме того, в регионе будут уделять особое внимание подготовке кадров, формирующих новый рынок труда, с учётом изменившихся условий.

Указы о принятии новых мер экономической поддержки в регионе губернатор Александр Усс подпишет в ближайшее время.

Напомним, что к первоочерёдным мерам экономической поддержки, принятой специализированным штабом в Красноярском крае, относятся поддержка организаций-экспортёров и компаний, испытывающих затруднения в приобретении сырья, устранение дефицита иностранной продукции в крае, развитие транспортной инфраструктуры, а также организация бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее также сообщалось о том, что в Красноярском крае с марта работают централизованный и районные штабы по обеспечению устойчивости экономики.