Крупная мусоровывозящая компания спрогнозировала ухудшение ситуации с вывозом ТКО в Новосибирске

ГК «Арктика Сити» объявила о приостановке работы мусоросортировочного комплекса в Новосибирске из-за кризиса в отрасли. Более 80 машин на прошедших выходных остановили сбор раздельно собранных отходов (РСО) в Новосибирске и Новосибирском районе.

С 20 апреля в Новосибирске приостанавливается работа мусоросортировочного комплекса ГК «Арктика Сити» мощностью свыше 120 тыс. куб.метров в год, сообщает пресс-служба группы компаний в социальных сетях.

«Причиной этого стал затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли, вследствие чего компания ООО «ЭкоТранс-Н» приостановила сбор и транспортировку на завод «Арктика Сити» раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченевском районе Новосибирской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что компания «ЭкоТранс-Н» ведет деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе раздельно собранных отходов (РСО) «со значительной части Новосибирска» с ноября 2020 года по договору с региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск», не имея собственного автопарка — большую часть транспорта организация берет в аренду. В конце прошлой недели арендаторы получили уведомления о том, что «ЭкоТранс-Н» не будет выполнять свои обязательства в связи с необходимостью оплатить прибыль учредителю «Экологии-Новосибирск» — группе компаний «ВИС».

«Данное уведомление не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу более 80 машин остановили сбор отходов в Новосибирске и Новосибирском районе. Имеющихся машин у перевозчиков недостаточно и было принято решение об остановке сбора РСО», — отметили в пресс-службе группы компаний.

«Арктика Сити» спрогнозировала дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в Новосибирске.

«Весьма вероятно, что уже в ближайшее время станут заметны проблемы с вывозом крупногабаритных отходов, затем с вывозом ТКО в частном секторе, следом — с вывозом 8-кубовых контейнеров, далее — с контейнерами других типов», — сообщили в группе компании. Отмечается, что «Арктика Сити» разрабатывает комплекс мер по сохранению комплекса и контейнерного парка.

По данным Rusprofile, ООО «ЭкоТранс-Н» зарегистрировано в 2019 году, генеральным директором компании является Роман Калачев. Соучредители организации — ООО «Русэкогрупп» (80% доли принадлежат АО группа «ВИС» по 10% — соучредителям ООО «Экология-Новосибирск» Юрию Туктарову и Игорю Фраинту), московское АО «АМС Менеджмент».

В ГК «Арктика Сити» входят ООО «Айсберг» и ООО «Арктика». Генеральным директором организаций является Ольга Клименто, соучредителями «Айсберга» выступают предпринимательница Ирина Волкова (50%) и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой» из Санкт-Петербурга. Руководителем ГК «Арктика Сити» является брат исполнительного директора управляющей компании «МКС-Новосибирск» Ивана Волкова Александр.

Напомним, 7 февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» была введена процедура наблюдения в рамках дела о самобанкротстве. Задолженность компании составила свыше 1,8 млрд руб. В основном это долги перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов. ГК «Арктика Сити» подала четыре иска к ООО «Экология-Новосибирск» на сумму 665 млн рублей.