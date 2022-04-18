Экс-главу комитета мэрии Новосибирска приговорили к 5,9 годам колонии за взятки

Суд в Новосибирске приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии строгого режима бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Он признан виновным в совершении 11 преступлений коррупционной направленности.

Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Напомним, чиновнику вменялось совершение преступлений по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ст. 290 УК РФ (получение взяток). Лобыня осужден по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, Дмитрий Лобыня в период с февраля 2018 по сентябрь 2020 года через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой организации, получив от ее деятельности доход в размере свыше 5 млн рублей. В 2019-2020 годах чиновник получил лично и через посредника девять взяток на сумму 899 тыс. рублей за выдачу разрешений на размещение в Новосибирске рекламных конструкций и иные действия.

Отметим, по данным следователей, в 2020 году подсудимый легализовал часть полученных денег через финансовые операции. Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Новосибирска, речь идет о сумме в 420 тыс. рублей.

Взятки чиновник получал через подконтрольное ООО «Согласие» при посредничестве бывшего сотрудника комитета рекламы Галины Магизовой. Приговор посреднице суд вынес в сентябре прошлого года.

Расследование уголовного дела в отношении Лобыни было завершено в декабре 2021 года. Чиновник признал вину в инкриминируемых преступлениях в полном объеме.

Дзержинский районный суд Новосибирска назначил наказание фигуранту дела в виде 5 лет и 9 месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере 3 млн рублей. Лобыня был взят под стражу в зале суда. Ему также запрещено в течение 6 лет занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.