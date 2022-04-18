В новосибирской структуре «Роснано» ввели процедуру банкротства

Арбитражный суд ввел процедуру банкротства – наблюдение в новосибирской структуре компании «Роснано» — ООО «Лиотех-Инновации».

Определение арбитражного суда Новосибирской области опубликовано на сайте «Электронное правосудие» 15 апреля. ООО «Лиотех-Инновации» подало заявление на самобанкротство в конце января текущего года. Сумма исковых требований на тот момент составила 432 млн рублей.

«Признать обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Лиотех-Инновации» о признании его несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении должника — общества с ограниченной ответственностью «Лиотех-Инновации» <…> процедуру банкротства — наблюдение», — указано в документах.

Управляющей организацией ООО «Лиотех-Инновации» является ООО «Литэко» (99,9% доли принадлежат «Роснано»). В отношении «Литэко» процедура наблюдения была введена в конце марта по иску о самобанкротстве. Сумма исковых требований составила более 317 млн рублей. Кредиторами компании выступили ООО «УК «Роснано», ООО «Энергорешения» (бывшее ООО «Лиотех»), АО «Роснано», ООО «Лиотех-Инновации», ООО «Элсо» и ООО «Инэнерджи».

«Лиотех» — единственное в России крупносерийное производство литий-ионных аккумуляторов. Завод был запущен в Новосибирской области в декабре 2011 года. Как сообщается на сайте предприятия, проектная мощность завода — 1ГВтч/год соответствует уровню «гигафабрик» мировых лидеров и позволяет оснастить литий-ионными аккумуляторами около 5 тыс. электробусов в год.