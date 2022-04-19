В центре Новосибирска выставлена на продажу кафе-кондитерская

Кафе-кондитерская TAET на Красном проспекте, открывшаяся в июне 2021 года, может сменить собственника.



Напомним, что изначально на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской располагалась кофейня основанной Антоном Горестовым сети PRIMETIME COFFEE. Первоначальный объем вложений в эту точку в компании оценивали в 10 млн рублей. В январе 2021 года это заведение было выставлено на продажу. В объявлении говорилось, что компания была готова как к продаже кофейни, так и переуступке прав аренды.

В результате сеть PRIMETIME COFFEE ушла с этой площадки, и вместо нее в июне 2021 года открылся новый проект – кафе TAET. “Это тихое место, где встречаются уютный интерьер, заботливый персонал, простая и вкусная еда», – говорилось на странице заведения в соцсетях. Общая площадь помещения кафе составила 76,2 кв.м. Как ранее писал «Континент Сибирь», упор в заведении делается на завтраки, и в его меню можно найти свежие круассаны, фруктовые тарты, рисовые и овсяные каши на альтернативном молоке, сбалансированные сэндвичи, поке-боулы, сырники, безглютеновые брускетты, томаты и страчателлу.

Согласно объявлению, попавшему в поле зрения «Континента Сибирь», заведение готовы продать за 12 млн рублей.

Примечательно, что ранее аналогичный шаг был предпринят в отношении еще одной кафе-кондитерской под брендом TAET, расположенной в ЖК PRIME HOUSE на улице Советской. Общая площадь заведения составляет 107,7 кв.м., заявленная цена продажи — 5,3 млн рублей (без учета стоимости бренда).