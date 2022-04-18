Резкое похолодание ожидается в Новосибирской области

В Новосибирской области в течение недели ожидается прохладная погода. Температура воздуха днем составит 1-3 градуса тепла.

В Новосибирской области в ближайшую неделю ожидается похолодание. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дневная температура воздуха в регионе понизится до +1-3 градусов, ночью столбик термометра опустится ниже нуля.

«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до 13 градусов. Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью — минус 4-6 градусов к концу рабочей недели», — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Специалист уточнил, что в Новосибирске температура понизится на 15 градусов, в Кемеровской области — на 20 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, 19 апреля в Новосибирске ночная температура воздуха составит 0 градусов, днем воздух прогреется до +7. В ночь с 19 на 20 апреля столбик термометра упадет до отметки +1 градус, днем ожидается потепление до +5 градусов. Самая теплая ночная погода на неделе прогнозируется 21 апреля — три градуса выше нуля, днем синоптики сообщают о незначительном потеплении до +6 градусов.

22 апреля ночью температура воздуха составит – 1 градус, днем +4 градуса. В выходные дни, 23 и 24 апреля, ночная температура воздуха понизится до – 3 градусов, днем столбик термометра будет держаться на отметке ноль, один градус выше нуля.

Напомним, на прошлой неделе синоптики сообщали о теплой погоде в Новосибирской области. Дневная температура воздуха достигала +18 градусов. В регионе до 10 мая введен особый противопожарный режим. В период его действия в Новосибирской области устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, других отходов и другое.