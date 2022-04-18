В марте Госдума приняла закон об отмене налога на доход физических лиц (НДФЛ) со вкладов граждан в банках. Такую меру спикер парламента назвал антикризисной. Оно и понятно, ведь в текущей ситуации важно чтобы накопления россиян не лежали под матрасом, а оставались в банковской системе. Но не одними депозитами живут в России люди, имеющие хоть какие-то накопления. Инвестиции, в том числе и в облигации – последние несколько лет серьезно прибавили в популярности и на этом фоне логичным продолжением антикризисных мер была бы отмена налога с купонного дохода по облигациям.

Для понимания: облигации – также часть системы и весьма значимая, которая позволяет компаниям привлекать инвестиции (альтернатива корпоративному кредитованию), а частным инвесторам – получать доход от своих накоплений (альтернатива депозиту, со своими рисками, конечно). И «обезжирить» эти отношения – убрав налоги из формулы, на мой взгляд, было бы весьма разумно.

Если обратиться к истории, то с 2017 по 2020 год льгота в виде освобождения от НДФЛ с купонных выплат по облигациям (частичная, в привязке к ключевой ставке) отлично выполняла свою функцию и в том числе способствовало притоку новых инвесторов на биржу. С 2021 года доходы, полученные в виде купонных платежей по облигациям, стали облагаться налогом уже в полном объеме, что также было вполне логично с точки зрения регулятора и не ударило по привлекательности облигаций.

А вот в текущей ситуации, когда доходность по депозитам стала побеждать доходность от инвестирования, государство совершило кардинальный разворот. Оно отменило НДФЛ с нерискованных депозитов, но оставило налог с купонного дохода по облигациям, которые имеют все же более высокие риски для инвесторов.

Хотя, лично мне представляется логичной отмена и 13% налога. И дело тут не просто в желании сэкономить, а в системе и поддержке экономики, это весьма комплексный вопрос.

Первый компонент — привлекательность инвестиций

В текущих условиях, с уровнем ключевой ставки и системой налогообложения, инвестиции становятся игрушкой для избранных, хотя должны быть реальной и работающей историей для обычных людей. Почему так? Да все просто, во-первых, это конкуренция за капитал. Банки имеют более сложные схемы привлечения и инвестирования депозитных денег, а значит и доходы у них больше по умолчанию. В то время, как биржа, это только лишь площадка для инвестирования в компании, в реальный бизнес. Это способ для бизнеса напрямую привлекать капитал от частных инвесторов. А коль скоро мы говорим и требуем транспарантных целей вроде импортозамещения и развития экономики, то компаниям просто необходимы деньги инвесторов, это не менее важный двигатель роста, как и технологии, кадры. На одних кредитных деньгах рост многих компаний весьма затруднителен.

Второй компонент – развитие рынка

По ряду исторических причин наш рынок биржевых облигаций только начал развиваться и определять правила игры. Эмитенты только начали получать рейтинги, думать о репутации, оценивать перспективы выхода на IPO.

Инвесторы же стали объединяться в свои некоммерческие организации, представители владельцев облигаций – осознали свое реальное значение на рынке. И весь этот пароход полетел. Полетел он, скажем прямо, не идеально, но все механизмы притиралась, заменялись и рынок становился лучше и прозрачнее. Все это давало возможность компаниям выгоднее привлекать частный капитал для своего развития и все по-честному: бизнес на деньги развивается, инвесторы получают доход, риски оценивают рейтинговые агентства, представители владельцев облигаций – защищают интересы инвесторов.

Вот для того, чтобы это все продолжало существовать в условиях новых экономических реалий, нужна поддержка. Чтобы инвесторы не покидали рынок ради надежных депозитов, доходы от которых освобождены от налогов. А продолжали это рынок развивать.

Самым логичным и недорогим (для государства) шагом, по моему мнению, стала бы отмена НДФЛ с купонного дохода, полная или частичная (как этой было в рамках 2017-2020 годов). Почему пока что это сделано, лично мне не ясно. Возможно, у правительства и парламента есть какие-то более важные и срочные задачи, а до инвесторов руки дойдут позже. Ну мне хотелось бы надеяться на такой исход событий. Тем более, что предлагаемая мера – не просто моя инициатива, это то, что просят сами инвесторы в облигации (в рамках собственного «профсоюза» — «Ассоциации владельцев облигаций»), того же хотят и сами компании, выходящие на биржу. Ведь, по сути, эмитенту из сегмента малого и среднего бизнеса это даст возможность уменьшить ставку купона по своим новым выпускам — на сумму налога, от которого будут освобождены владельцы облигаций, не теряя при этом инвестиционной привлекательности. А для частного инвестора вложения в облигации вновь станут равными по налоговым условиям с вкладами в банках.