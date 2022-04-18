Одновременно с закрытием ряда популярных интернет-площадок в России многие компании вынуждены пересматривать свои маркетинговые стратегии. Google, Facebook*, Instagram*, YouTube больше не доступны для продвижения бизнеса. Как поступить в сложившейся ситуации и где искать новые каналы трафика – обсудили в Новосибирске на конференции по маркетингу Marketing Update, организованной компанией «МЕТР».

Реалии 2022 года диктуют свои условия для бизнеса. С закрытием ряда крупных зарубежных интернет-площадок для российского бизнеса стали недоступны многие прежние каналы продвижения бизнеса.

Единственный выход – кардинальная смена маркетинговой стратегии, уверены участники конференции по маркетингу Marketing Update, прошедшей в новосибирском центре «Мой бизнес» 13 апреля.

Событие объединило представителей строительного бизнеса, агентств недвижимости, а также банков и страховых компаний Новосибирска. Инициатором конференции выступила известная в городе компания «МЕТР», занимающаяся маркетингом и продажами объектов недвижимости напрямую от застройщиков. По мнению её основателя и руководителя Эдуарда Ляхова, сегодня игроки строительного рынка столкнулись с ситуацией, в которой необходимо быстро принимать решения для сохранения бизнеса. Поэтому маркетологам важно обмениваться опытом и совместно находить новые способы преодоления возникших сложностей. Именно это и стало главной целью конференции.

«В январе этого года мы проводили саммит по недвижимости, на котором подвели итоги 2021 года и дали прогнозы по рынку недвижимости на 2022 год. Однако первый квартал преподнес нам «сюрприз» – всё поменялось радикально. И продолжает меняться буквально «на ходу», каждый день. Поэтому, прожив первый квартал, мы решили, что самое время собраться и подвести промежуточные итоги — что происходит на рынке, с покупателями, ипотекой? Какие новые инструменты нашли наши маркетологи, чтобы взаимодействовать с покупателями квартир в условиях изменившихся площадок продвижения? В это непростое время главной задачей для строителей остаётся исполнение взятых обязательства перед покупателями, банкирами и своими сотрудниками», — отметил Эдуард Ляхов.

На конференции эксперты-практики поделились своими кейсами и рассказали, куда сейчас стоит направить свои бюджеты компаниям, чтобы обеспечить лиды и продажи объектов недвижимости.

Так, директор по маркетингу компании «МЕТР» Ирина Терентьева провела обзор аудиторий альтернативных площадок и инструментов для ниши девелопмента в сфере строительства. Она подчеркнула необходимость быстро менять маркетинговую стратегию, тестируя и анализируя новые каналы продвижения.

«Сейчас каждый день нужно заниматься поиском альтернативных рекламных кампаний. Отток зарубежных сервисов открывает возможности импортозамещения — использования давно забытых площадок», – подчеркнула Ирина Терентьева.

Главные тенденции сегодняшнего дня, по её мнению – это замена привычных площадок на новые: Google Adwords – на Яндекс.Директ; Facebook* и Instagram* – на «ВКонтакте», MyTarget и Яндекс.Дзен. Кроме того, она обратила внимание на новые возможности такой забытой многими площадки, как социальная сеть «Одноклассники», развитием которой сегодня необходимо заниматься для продвижения бизнеса. Не стоит исключать из маркетинговой стратегии, по её словам, и такие «разогревающие» аудиторию каналы, как наружная и радио-реклама, создающие первоначальный образ бренда.

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О важности развития бренда на конференции подробно рассказала управляющий партнер брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Елена Виноградская. Она привела примеры, как за счет правильного брендинга можно увеличить цену объекта недвижимости до 10%. Также эксперт представила рейтинг факторов, влияющих на продажи. По её данным, на сегодня главным критерием покупки объекта недвижимости выступает цена сделки, в том числе величина первого взноса и размер ежемесячных платежей по ипотеке. На втором месте среди факторов, влияющих на покупку – место расположения объекта недвижимости. На третьем и четвертом – планировки и брендинг, соответственно. И только после этого – общая цена квартиры, окружающая инфраструктура, архитектура зданий, дополнительный сервис и качество стройки.

Руководитель отдела маркетинга АН «Своё» Станислав Гедич рассказал о способах лидогенерация без использования «Google Ads» и «Facebook* Ads». Он привел результаты сравнения маркетингового потенциала различных площадок, а также дал рекомендации по их настройке и таргетингу. Помимо перечисленных предыдущими спикерами площадок продвижения, он напомнил о пользе использования таких инструментов, как классифайды.

Одним из самых запоминающихся выступлений на конференции по маркетингу Marketing Update стал рассказ директора агентства Smartword Максима Дорна о новых возможностях сторителлинга. Спикер поделился конкретными кейсами своего агентства о том, как можно привлечь внимание к объектам недвижимости, рассказывая истории от первого лица на площадке Яндекс.Дзен.

* — 21 марта 2022 года компания Meta была признана судом экстремистской