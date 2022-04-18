В Новосибирской области 15 апреля стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Продлится оно до 30 мая. На оперативном совещании министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов доложил губернатору Андрей Травникову – какие проекты и в каких городах и сёлах нашей области предложены для голосования.

Всего в Новосибирской области 29 проектов благоустройства в 14-ти городах и посёлках. Большинство из них – парки, скверы и пешеходные улицы. Голосование по выбору объектов благоустройства проходит в Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснообске, Куйбышеве, Линёве, Сузуне и Татарске.

В своем докладе губернатору Денис Архипов уточнил, что голосование помогает привлечь жителей к решению вопросов благоустройства, сделать выбор максимально открытым. Кроме того, количество проголосовавших на территории также имеет значение: все эти данные учитываются Минстроем России при распределении финансирования на проекты благоустройства. Жителям Новосибирской области важно проявить максимальную активность.

В Барабинске и рабочем посёлке Маслянино жители выбирают виды работ: артобъекты, дорожки, освещение. За очередность благоустройства будут голосовать в поселке Горный, Тогучине и городе Обь, а новосибирцам предложено выбрать название общественного пространства, которое планируется создать в русле реки Каменка в Дзержинском районе. «Это очень масштабный и интересный проект, который соответствует лучшим современным практикам – создание обширных территорий досуга и необычных архитектурных решений на водных объектах внутри большого города», – подчеркнул министр.

Общественные пространства, которые побеждают в голосовании, в обязательном порядке получают финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так в прошлом году в голосовании победили 28 объектов, среди которых «Эко-парк» в Бердске, сквер «Рябинушка» в Куйбышеве, парк семейного отдыха в Коченёве, парк у Дома ветеранов в Искитиме и другие. В этом году регион приступает к их благоустройству. Все контракты заключены. На реализацию только этих объектов выделено 284 миллиона рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что необходимо проинформировать всех жителей о проведении такой работы: информационное, общественное сопровождение такого важного, долгожданного проекта как «Формирование комфортной городской среды» не менее значимо, чем своевременное выполнение работ по благоустройству.

Голосование проходит на единой цифровой платформе 54.gorodsreda.ru. Принять участие в голосовании на единой платформе может любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг.

В Новосибирске подписывают петицию с заголовком «Избавьте город от страшной пыли в Новосибирске». На портале change.org ее уже подписали более трёх с половиной тысяч человек.