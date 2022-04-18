В Новосибирске вновь зафиксирован максимальный уровень загрязнения воздуха

Утром в понедельник, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха на улицах Новосибирска составил десять баллов из десяти. Соответствующие показатели продемонстрировал портал по отслеживанию состояния атмосферы Airvouce.

По данным сайта, наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в Новосибирске на улицах Горького, где загрязнение воздуха составило 10 баллов из 10, и Немировича-Данченко – там этот показатель оценивается в 9 баллов из 10. Кроме того, значительная часть Советского района помечена отметкой в 8 баллов.

8 баллов из 10 по уровню загрязнения отмечается также на улицах Сибирской и Бардина.

Как уведомляет сайт, выходить на улицу при таких показателях не рекомендуется.

Оценка загрязнения на портале ведётся в соответствии с международной шкалой индекса качества воздуха AQI, которую используют правительственные учреждения для информирования населения.

Экологическая обстановка в городе начала ухудшаться накануне вечером, следует из информации на портале.

Напомним, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха также фиксировали в Новосибирске в начале февраля.

Ранее также сообщалось о том, что новосибирцы активно подписывают петицию, направленную на борьбу с пылью в городе.