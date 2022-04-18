В Новосибирске выставлены на продажу точки федеральной сети суши-баров

На сервисе AVITO выставлено 3 из 4 действующих новосибирских суши-баров федеральной сети заведений японской и паназиатской кухни «Суши Wok».

Суть «Суши Wok» является одной из крупнейших федеральных сетей заведений японской и паназиатской кухни формата take away. Первая точка была oткрыта в Caнкт-Петеpбуpгe болeе 10 лeт назад, в апpeлe 2011 годa. По собственным данным компании, под брендом «Суши Wok» на сегодня функционирует 775 заведений в 315 населенных пунктах в России и за рубежом, в которых совершается более 40 тысяч покупок в день. Сеть работает с заказами через обслуживание гостей в мини-кафе, курьерскую доставку, а также предоставление готовой еды навынос.

В Новосибирске «Суши Wok» работает по схеме франчайзинга. По данным 2ГИС, на сегодня у нее 5 точек в городе – на Гоголя, Блюхера, Дуси Ковальчук, Авиастроителей, на Орджоникидзе. По данным сайта самой сети, точек уже 4 – заведение на Орджоникидзе больше не работает.

На сайте AVITO появились объявления о продаже трех из четверых оставшихся точек. Заведения на Авиастроителей и на Блюхера оценены в 800 тысяч рублей, на Дуси Ковальчук – в 1,3 млн рублей. Во всех указанных случаях речь идет о прямой аренде помещений.

В самих объявлениях «Суши Wok» отмечает, что причиной продажи послужило «расширение партнерской сети».

Напомним, что ранее сети доставки суши столкнулись с ростом цен и дефицитом отдельных позиций. «С 1 марта все поставщики за день подняли цены на 20%. За год сырье подорожало до 40%. Если еще в начале этого года килограмм семги стоил 1100 рублей, то сейчас 1900-2300. Соответственно цена на суши поднялась на 20-30%. Меняем матрицу ассортимента, ингредиенты – берем то, что дешевле», – отмечал «Континенту Сибирь» основатель новосибирской сети «Кушай Суши и Пиццу» Сергей Никулин. “В нашей доставке суши, вок выросли на 30%. Но цены – это половина всей проблемы. Другая половина – дефицит. Ситуация грозит дойти до смешного – не будет роллов с красной рыбой. С курицей будут, с сельдью может, минтаем», – отмечал в интервью «Континенту Сибирь» основатель омской компании «А1 ЕДА» Юрий Шиян.

Вместе с тем, несмотря на сложности, сибирские участники этого рынка проводят международную экспансию. Так, омская сеть «Суши Маркет» в январе 2022 года объявила о выходе в Турцию, а красноярская сеть «Ёбидоёби» в марте 2022 года о выходе в Дубаи.

На сегодня самыми крупными сетями по количеству точек в Новосибирске, по данным 2ГИС, являются «Суши Make» (41 точка), «Суши Восток» (27 точек), Sushidays (19 точек). В 2022 году «Континент Сибирь» предлагал читателям ответить на вопрос, какие заведения японской кухни они предпочитают в Новосибирске. С его результатами можно ознакомиться по ссылке.